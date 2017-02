Para refrescar el paladar: Regresa la Fiesta de la Cerveza Artesanal a Maschwitz

El calor sigue siendo agobiante, la temperatura no baja y los amantes del invierno no ven la hora de que llegue su estación favorita. Por suerte, en el verano no son todas malas y este viernes y sábado muchos tendrán la posibilidad de refrescarse con una nueva Fiesta de la Cerveza Artesanal, en el Quo Container Center de Maschwitz.

Alrededor de 20 productores de una de las bebidas alcohólicas con más adeptos del país presentarán su trabajo ante el público, que a partir de las 18 podrá degustarlo, aunque siempre se recomienda hacerlo con moderación.

Pero esa no será la única atracción del evento: En el lugar habrá patio de comidas, un sector relax, phototruck, entretenimiento para grandes y chicos, DJ’s en vivo y dos escenarios con bandas locales y de lugares aledaños. La invitación ya está hecha, la entrada cuesta $100 e incluye una cerveza de 360 cc.

Fuente: El Día de Escobar











