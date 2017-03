Nene durmiendo a la intemperie de noche y entre las mantas de los perros

Sr. Director de El Día de Escobar

Anoche, mientras disfrutamos de los 15 de mi sobrina, nos estábamos yendo 3:30 de la madrugada aproximadamente y nos encontramos con que un nene de 3 ó 4 años estaba durmiendo afuera con las mantas de los perros…

Eso no es nada: esta señora, por así decirle, tiene un jardín comunitario. Una vecina se acercó y me dijo que no es la primera vez de este nene durmiendo ahí. Y es más, a los chicos que van al jardín los maltratan mucho… Esta señora se llama Elsa, no tengo otro dato. Vive en la calle Los Claveles al 2000.

Esa señora dice hacer cosas para el barrio y la verdad es que nunca vi que repartiera algo de lo que le daban los concejales a ella. Dios quiera que le cierren el jardín, para que ningún nene más sea maltratado en ese lugar.

Esas fotos las saque para que vean cómo dormía el nene. Después de que le grite varias cosas con un amigo lo levantó y lo metió adentro, arrastrándolo, diciendo que no sabía dónde estaba la madre de ese nene. Solo pido que compartan esto, para que llegue a más lugares y esta señora deje de tener tantos curros.

Piensen que todos tenemos hijos y al menos a mí me dio cosa esa criatura, y todo aquel vecino que sepa algo más y pueda aportar se los agradecería.

Cecilia Cejas (Belén de Escobar)

