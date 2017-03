Calles en mal estado y promesas incumplidas del Municipio en Matheu

SR. DIRECTOR DE EL DÍA DE ESCOBAR

Cuando uno hace un esfuerzo enorme económicamente para comprar mejorado porque te dicen que van a venir con las máquinas y no cumplen con todo lo acordado. Cuando venís trabajando varios días juntando escombros con una carretilla para que la calle esté mejor. Cuando hacés todo lo posible para que la calle esté mejor, hablar con vecinos, pedir colaboración, y ver que todo el esfuerzo no alcanza…

Aunque algo mejoró, seguimos varados cada vez que llueve, porque no nos cumplieron con lo que iban a hacer. Cuando a pesar de todo el esfuerzo tenemos que cancelar un montón de cosas cada vez que llueve, y se asoma el invierno nuevamente, donde sino se hace algo a la brevedad quedaremos varados por días cada vez que llueva porque no seca el barro, no solo exigimos a la Municipalidad, también hicimos, y hacemos. El fin de semana nos la pasamos trabajando, haciendo lo que le corresponde a la Municipalidad que nunca llega.

Desde el año ‘86 que mi familia paga los servicios, que hasta hace poco no recibíamos ninguno…. Los caños de la esquina de Arroyo y Alem los puso mi suegro, nosotros colaboramos en todo lo que pudimos, y no es un capricho: tener la calle transitable es una necesidad.

Necesitamos transitable la calle Alem hasta al fondo. Hay tres chicos con discapacidad, de los cuales una es mi hija. Necesitan tratamientos para poder salir adelante y se ven interrumpidos cada vez que llueve hasta que seca. Necesitamos ayuda.

La calle Arroyo, donde vivimos, también necesita mejorado y algo pusimos, pero necesitamos más… En la UGC 11 me dicen que hay mucho por hacer y que nosotros no tenemos prioridad.

Un vecino estuvo tratando de mejorar la calle con un tractor y escombros que compró de su bolsillo. Sigue sin alcanzar, necesitamos mucho más escombro y la Municipalidad brilla por su ausencia, hace meses no cambian las luces… ni retiran el auto abandonado… Y van pasando los meses y somos uno de los barrios más abandonados de Matheu.

Silvina Kaminker (Matheu)

