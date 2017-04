Derecho a réplica de la carta abierta al Intendente sobre la Dirección de Niñez

SR. DIRECTOR DE EL DÍA DE ESCOBAR

En virtud de la nota publicada en el diario El Día de Escobar por la licenciada Nora Ripsky, quien presentase su renuncia en marzo, refiriendo que tenía incompatibilidad horaria con otro puesto laboral, consideramos necesario comunicar que:

El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se conformó como tal a partir del año 2007, año en el cual la Dirección de Niñez del Municipio de Escobar realizó un convenio con la provincia de Buenos Aires, en el marco de Ley Provincial de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 13298.

A partir de este convenio se transfieren recursos al Municipio con el objeto de asegurar la cobertura de los honorarios profesionales, los cuales se enmarcan en la modalidad de monotributistas. Asimismo, desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, de la cual depende este Servicio Local, se destinan los recursos que el funcionamiento del mismo requiere.

Es responsabilidad de este servicio asegurar la protección de derechos en aquellas situaciones en que los mismos se vean vulnerados. También se da respuesta a la solicitud de diferentes dispositivos municipales, provinciales y nacionales con los que se articula en el marco de la corresponsabilidad que estas intervenciones demandan.

Respecto a cada situación que debe abordarse, las mismas responden a estrategias profesionales diseñadas colectivamente con los niños, sus familias y aquellas instituciones que forman parte de la vida cotidiana de los niños, no tomándose arbitrariamente acciones intrusivas que pudiesen impactar desfavorablemente en sus historias de vida.

Algunas de estas articulaciones requieren de la confección de informes respecto al estado actual de cada situación. Cabe desatacar que el poder judicial demanda un importante número de respuestas dada la cantidad y complejidad de situaciones de vulneración de derechos que se registran en el distrito y que los tiempos judiciales no siempre coinciden con los tiempos subjetivos de cada historia social.

No entendemos que los vecinos, maestros, profesionales de diferentes instituciones, referentes familiares o afectivos de los niños sean “hijos de vecinos con el puesto político de turno”, sino, por el contrario, se trata de ciudadanos conmovidos y ocupados por asegurar la efectivización de derechos de los niños y trabajar de forma conjunta y articulada.

Respecto a la nota que ustedes publican, consideramos necesario aclarar que:

-Los porcentajes que se exponen respecto a las situaciones problemáticas que padecen los niños no han sido sistematizados, investigados o facilitados por nuestra Dirección, entendiendo que resultan de evaluaciones propias de la citada licenciada.

-No consideramos que deba culpabilizarse o re-victimizar a las familias de sus padecimientos, sino, por el contrario, acompañarlas y contenerlas ante las problemáticas de las que han sido víctimas. No entendemos a las familias desde la estigmatización y el estereotipo, sino desde sus propias historias, trayectorias y sufrimientos.

-Es real que los dispositivos de alojamiento de niños, los cuales dependen en su totalidad del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, se hallan con poca disponibilidad de vacantes, razón por la cual cada vez que debe institucionalizarse la situación de un niño se producen importantes dificultades. No obstante, cabe señalar que de 7.000 situaciones que se registran en nuestro Servicio de Protección, sólo 20 niños se hallan privados de cuidados parentales.

-Las políticas sociales instrumentadas a nivel nacional en el último año han impactado desfavorablemente en la vida cotidiana de las familias. Esta situación no es ajena a nuestras instituciones e intervenciones; no obstante, desde nuestra Municipalidad entendemos que las políticas sociales se construyen integralmente en el territorio y no en el escritorio. Tampoco en el misticismo y la soledad, sino colectivamente con políticas proactivas. En este sentido, lejos de mantener a los niños “calladitos o lejos del Municipio”, hemos convocado a la conformación del Consejo Local de Derechos del Niño y generamos cotidianamente actividades de participación de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, entre otras acciones, acabamos de lanzar un programa altamente participativo y corresponsable como el Programa Integral de Fortalecimiento Alimentario Hambre Cero.

Agradeciendo nuestro derecho a réplica, lo saludo atentamente.

Carlos Alberto Ramil, secretario de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Escobar.

