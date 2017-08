Osvaldo Laport brindó una charla sobre las crisis humanitarias en el mundo

El actor y embajador de ACNUR conversó con alumnos del Plan Fines de Escobar acerca de la problemática de millones de personas que escapan de sus países. “Tenemos la posibilidad de colaborar desde nuestro lugar”, afirmó.

Ante medio centenar de estudiantes que cursan el Plan Fines en la Casa de la Cultura de Escobar, el actor Osvaldo Laport (61) brindó este martes una charla sobre concientización ante las problemáticas sufridas por las millones de personas que emigran de sus países para escapar de distintos conflictos sociales y políticos.

El uruguayo, además de destacarse por su participación en decenas de telenovelas y tener una carrera como cantante, es embajador de la agencia ACNUR de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que defiende y promueve los derechos de las personas refugiadas.

“Dar esta charla me hace sentir un privilegiado porque esta causa no es fácil, por eso cuando te encontrás con almas sensibles, que están dispuestas a escuchar y no son egoístas a la hora de mirar al prójimo, uno se vuelve a sentir lleno de esperanza. Más allá de un rol, un compromiso o una intención que se resume en visibilizar las crisis humanitarias, nosotros, sin llegar a ser melodramáticos, tenemos la posibilidad de interiorizarnos en el tema y buscar una manera de colaborar desde nuestro lugar”, afirmó.

A su vez, manifestó la difícil situación en que se encuentran muchos países en todo el planeta: “Lamentablemente son muchas las crisis de este tipo en el mundo y debemos concientizarnos para ser solidarios y acompañar”, reconoció.

“Hoy en día se habla del éxodo silencioso más grande de la historia de la humanidad. Son más de 65 millones de víctimas que escapan de sus países para salvar sus vidas. No solamente Medio Oriente sufre estos problemas, la está pasando mal la humanidad en general, quizá esto sea histórico, pero hay que tratar de revertirlo y este es mi compromiso”, finalizó Laport, que a partir del año que viene será uno de los docentes de la carrera de profesor de Teatro que se dictará en el Instituto Superior Municipal de Formación Docente y Técnica de Escobar.

La iniciativa surgió a partir de la cursada de Historia correspondiente al Plan Fines, en la que uno de los temas que tratan los alumnos y el cuerpo docente es el perjuicio que generan las guerras en la población civil, y fue coordinada por la Dirección General de Educación del Municipio.

El actor Osvaldo Laport brindó una charla sobre las crisis humanitarias ante alumnos del Plan FINES en Escobar. https://t.co/iZ3BrmWSMM pic.twitter.com/VDPw3QjBzR — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) August 30, 2017

Fuente: El Día de Escobar











