Angustia y tristeza: Candela Acosta no viajó a Sudáfrica por problemas de papeles

Un imprevisto administrativo del que se enteró cuando estaba por subir al avión impidió que la joven del Club de Remo de Escobar pueda ir a competir al Mundial de Canotaje.

De manera absolutamente increíble e inesperada, el sueño de Candela Acosta (17) de representar al país en el Mundial de Canotaje de Sudáfrica quedó trunco cuando se aprestaba a subir al avión.

La palista del Club de Remo y Náutica de Escobar debía tomar su vuelo desde aeroparque hasta Brasil el sábado a la madrugada. De allí haría escalas hasta llegar a Sudáfrica, al otro día. Pero ni ella ni sus siete compañeros de la Selección (menores de 18 años) pudieron subir al avión, ya que les exigían que los permisos firmados por sus padres para salir del país debían estar traducidos al inglés.

Sin haber tiempo para hacer la traducción en el lugar, el vuelo salió y los ocho argentinos debieron quedarse en el país, con la idea de hacer la correspondiente traducción y salir el lunes 4. Pero la aerolínea no les reconoció el pasaje, no le permitieron cambiarlo de día y la única manera de viajar era comprando un nuevo ticket, algo económicamente imposible debido a lo oneroso del costo al sacarlo de un día para el otro y el sacrificio que las familias y amigos de cada uno de los chicos ya había hecho para poder juntar el dinero, que finalmente no sirvió de nada.

La angustia y la tristeza calaron hondo en cada uno de los deportistas y particularmente en el Club de Remo de Escobar, que tanto ayudó a su representante para que pueda estar en aguas sudafricanas y competir en la ciudad de Pietermaritzburg, del jueves 7 al domingo 10.

“Estamos muy tristes, Candela tendría que estar ya en Sudáfrica entrenando y no pudo viajar. Era imposible juntar los casi $60.000 para comprar los pasajes en 24 horas. Fue increíble lo que pasó”, manifestó el vicepresidente de la entidad, Eduardo Fernández, en declaraciones a El Día de Escobar y El Deportivo Web.

Por su parte, la deportista oriunda de Presidente Derqui utilizó las redes sociales para descargar su frustración y disculparse con quienes colaboraron con ella: “Me apagaron el sueño de participar en un mundial del deporte que tanto amo. No sé si yo iba a salir campeona, si iba a entrar en el podio, en el top 5, en el top 10 o última. Pero el sólo hecho de correr un mundial me llenaba de orgullo y sé que iba a llenar de orgullo a muchas personas que estuvieron ayudándome en todo momento. Siento que los defraudé. No sé cómo seguir después de esto”, expresó en su página de Facebook, llena de impotencia.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar











