“Beto” Rodríguez dio una charla sobre discapacidad en el Concejo Deliberante

El ex maratonista en silla de ruedas disertó sobre la inclusión y la importancia del deporte para las personas con necesidades especiales. Además, presentó su autobiografía Sueños sin Fronteras.

En una actividad que mereció un mayor marco de público por su importancia, el ex maratonista sobre silla de ruedas Carlos Alberto Rodríguez (55) dio este jueves una charla sin tabúes ni eufemismos acerca de la discapacidad, la inclusión social y la importancia del deporte para las personas con necesidades especiales en el Concejo Deliberante de Escobar.

La jornada se desarrolló en el marco del ciclo “La Cultura y la Conciencia Ciudadana Piden la Palabra”, donde estuvo acompañado por el presidente del Concejo, Pablo Ramos, y compartió con el auditorio sus experiencias personales a nivel competitivo y social, desde la poliomelitis que lo dejó inválido cuando era joven hasta sus logros deportivos y vivencias cotidianas.

“En todo lo que tiene que ver con la discapacidad, no existe la mala suerte. Las cosas que me han pasado en la vida fueron porque tuve suerte”, afirmó el ex deportista oriundo de San Fernando y radicado hace dos décadas en Belén de Escobar, al tiempo que destacó al deporte como “la única forma de incluir a las personas con discapacidad”.

La oportunidad también fue propicia para que el nueve veces ganador de la maratón de San Silvestre (1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002 y 2005) presentara su libro biográfico Sueños sin Fronteras, que editó en 2011, de lectura ágil y muy recomendable para quienes verdaderamente tengan interés en el tema, en su historia y contribuir a una sociedad más inclusiva.

Además, habló sobre el proyecto de ley que impulsa, referido a la incorporación de la enseñanza sobre discapacidad en todas las escuelas primarias del país. En 2014 pudo presentarlo en la Cámara de Diputados de la Nación, pero no prosperó.

“Debíamos reconocer públicamente su perseverancia ante las adversidades, sus logros deportivos y sobre todo en la vida”, manifestó Ramos al darle la bienvenida a Rodríguez, al tiempo que reconoció que con su presencia en el recinto el Concejo Deliberante estaba “saldando una deuda pendiente”.

“Deseo que nos contagie aunque sea un poco de su coraje y voluntad, para continuar trabajando por una sociedad más justa y en paz”, concluyó Ramos, a quien el laureado ex atleta agradeció la invitación.

Actualmente dedicado a su trabajo de entrenador del seleccionado argentino de atletismo en silla de ruedas, como maratonista Rodríguez compitió en más de 400 carreras y representó varias veces a nuestro país en Japón, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, España, Suiza, Francia, Nueva Zelanda y distintos países de América Latina.

Además, fue secretario de Deportes Especiales de la provincia de Buenos Aires, recibió el diploma de ciudadano ilustre del partido de Escobar y obtuvo numerosísimas distinciones por su profesionalismo y su ejemplo social de autosuperación a lo largo y a lo ancho del país.

A pesar de todo esto, el intendente Ariel Sujarchuk mantiene cajoneado un proyecto de ordenanza presentado por la concejal justicialista María Rosa Pereyra para que el polideportivo municipal de Matheu lleve el nombre del reconocido atleta paralímpico, quien vivió en esa localidad durante los años ’90 y de la cual debió mudarse tras sufrir graves hechos de inseguridad. Que el homenaje propuesto no se concrete sería absolutamente imposible de comprender.

