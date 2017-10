Un escobarense compitió en el Mundial de Gimnasia Artística de Canadá

Mauro Martínez fue uno de los seis integrantes de la Selección Argentina. Participó en las especialidades de suelo y salto. Ni él ni sus compañeros lograron clasificar a las finales.

El gimnasta escobarense Mauro Martínez integró el plantel de la Selección Argentina que se presentó en el 47° Mundial de Gimnasia Artística, que se realiza desde el lunes 2 en el estadio olímpico de Montreal, Canadá.

Martínez participó en sus dos aparatos preferidos: suelo y salto. En el primero quedó 105°, con 11.233 puntos y sufrió un descuento técnico de 0.300, mientras que en la otra especialidad tuvo su mejor actuación, ubicándose 41°, con 12.599 unidades.

Daniel Villafañe fue el único de los seis que hizo los seis aparatos (suelo, salto, anillas, paralelas, arzones y barra) y obtuvo el puesto 38° en el all around, con un total de 74.298 puntos. Su mejor resultado fue salto donde se ubicó 31°. Osvaldo Martínez Erazún en barra sumó 13.433 y quedó 20°. Además participó en anillas y paralelas.

Franco Gutiérrez terminó 45° en salto, siendo su mejor aparato, además participó en barra y arzones. Federico Molinari, sólo compitió en anillas y quedó 51°, en una tarea que no salió como él mismo esperaba. Por último, Andrés Areán se posicionó 99° en paralelas y también se presentó en suelo y arzones. Ellos conformaron la delegación masculina que contó con el escobarense Pablo Martínez en el cuerpo técnico.

Aunque los deportistas argentinos ya no siguen compitiendo, el Mundial terminará el domingo 8, cuando se hagan las finales individuales de cada aparato y el all around tanto femenino como masculino. En el evento participaron más de 400 gimnastas de 72 países, en una fiesta de la gimnasia mundial.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar











