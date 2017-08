“Jenni” Huggard: “Vidal nos enseñó que se puede ser política con otro tipo de imagen”

La primera precandidata a consejera escolar de Cambiemos se declara admiradora de la gobernadora: “Siento profundamente que hay un cambio”, asegura. Y reclama que la gestión municipal “hable menos y haga más”.

Tiene un nombre tan británico -en rigor, irlandés- como largo, aunque al hablar ya demuestra que es una mujer sumamente sencilla y argentina, a pesar de haberse criado en el vecino país de Brasil. Se trata de Lorna Jennifer Huggard-Caine de Butori (56), una vecina de Loma Verde que dejará la “comodidad” de su buen pasar con el objetivo de mejorar la educación distrital desde el Consejo Escolar, al cual intentará acceder a través de las PASO como primera precandidata de Cambiemos.

“Es un cargo en el que siento que puedo volcar toda mi experiencia educativa y por eso acepté la propuesta”, confiesa a El Día de Escobar “Jenni”, como le gusta que la llamen. Desde los 15 años trabaja enseñando idiomas a chicos y grandes. Actualmente es profesora de inglés en el Colegio Norbridge de Del Viso y en la York School Of English de Belén de Escobar. Además, da clases particulares, incluso los domingos: “No paro nunca y estoy siempre educándome. Amo lo que hago”, afirma.

Aunque revela que el inglés es como su “primer idioma”, la esposa del dirigente Juan Butori -fue candidato a intendente de Escobar por la Coalición Cívica en 2011- y madre de cuatro hijos se hace entender muy bien. “No me gusta la política. No era mi perfil, porque yo no soy de confrontar y para mí era una manga de gente que se traicionan y se pelean por un puesto”, señala, al mismo tiempo que ahora dice verse atraída por la figura de la gobernadora María Eugenia Vidal, su principal referente: “Nos enseñó que se puede ser política con otro tipo de imagen”, opina.

-¿Cuál es tu trayectoria en el ámbito de la educación?

-Como tengo un muy buen conocimiento del inglés, que lo tengo casi como primer idioma, empecé a dar clases particulares a los 15 años en Brasil, donde mi familia se mudó cuando yo tenía 3 años y viví hasta los 21, edad en la que regresé a mi país natal. A los 18 empecé a dar clases de alfabetización para niños de 4 años en un establecimiento privado y luego me licencié en Educación Artística. Después de las Malvinas llegué acá y fue muy complicado conseguir empleo por mi nombre, así que comencé a trabajar dando clases de portugués, hasta que finalmente me tomaron en un colegio donde pude enseñar inglés, cosa que sigo haciendo hasta el día de hoy. Amo lo que hago y tengo el privilegio de trabajar de lo que me gusta. La educación para mí es un todo, porque la sociedad funciona a través de la educación en todo aspecto.

-Teniendo en cuenta este currículum, totalmente ajeno al mundo de la política, ¿cómo se dio tu llegada a Cambiemos y esta precandidatura?

-Yo soy de la Coalición Cívica desde 2011, cuando me integré de forma extrapartidaria, y nosotros somos fundadores de Cambiemos. Pensá que trajimos a Lilita acá cuando ella dijo que tenía la intención de unirse con el PRO. Aunque quizás estoy parada en otro ámbito, hay una historia que me une a la política. Ahora se armó un grupo muy lindo y es un frente, cosa que hay que aclarar porque parece que hay personas que no lo entienden. No es un partido, es un frente y está muy bien constituido por partidos que tienen una misma forma de pensar y que están trabajando muy bien juntos. Por todo esto, mi candidatura fue muy consensuada.

-¿Te costó aceptar el ofrecimiento?

-Sí, me costó. Pero en el fondo es un trabajo de consejera escolar. Estás trabajando con escuelas, con niños. Entonces, es un cargo político, pero a la vez no es un cargo político. Es un puesto en el que yo me veo, en el que siento que puedo volcar toda mi experiencia educativa. Ese aspecto fue el que un poco me impulsó a decir que sí y a salir de la comodidad en la que yo estaba.

-¿Qué aportarías en caso de ingresar al Consejo Escolar?

-Mi cargo es estar y hacer, y eso es lo que voy a hacer. Estar presente, ir, recorrer las escuelas, resolver los problemas, esa será mi función. El trabajo de consejero escolar es pasar los fondos de la Provincia al Municipio. Es un cargo más administrativo que educativo. Tenemos que cerciorarnos que lo que tiene que llegar, llegue. Y no es que hoy en día no lleguen, pero uno tiene que estar con esa constancia para que las cosas lleguen de la forma más efectiva posible y no se pierdan por el camino.

-¿Ya estás al tanto de la coyuntura educativa del distrito o todavía no tenés un cuadro de situación?

-No, no tengo un mapa, pero yo sé que la parte edilicia no está bien, que tiene muchas falencias. También sé que la alimentación de los alumnos ha mejorado muchísimo: antes comían polenta y ahora comen carne, puré, un postre. Pero en la parte edilicia falta un montón.

– Y dado que el Consejo Escolar está conformado por representantes de distintos espacios políticos, ¿pensás que se pueden dejar de lado las diferencias ideológicas y trabajar verdaderamente en equipo para resolver esos problemas?

-Sí, claro que sí. Yo lo he visto en mi barrio, en Loma Verde, donde ayudé en su momento. Dentro de poco, el jardín de infantes va a inaugurar su edificio nuevo y propio. Ahora, hay que trabajar para conseguir más salas secundarias, porque la población crece y la demanda no se satisface. Por este problema, en Loma Verde los chicos están yendo a estudiar de noche y eso es peligroso. Además, lo creo porque el sector educativo tiene un perfil mucho más enfocado hacia el otro, que serían los chicos. Entonces yo creo que sí.

-¿Cómo ves lo que está haciendo el Municipio en el ámbito de la educación?

-Me gustaría que hablara un poco menos e hiciera un poco más. Considero que el Municipio está hablando demasiado y es una lástima, porque ellos mismos se están desacreditando ante los vecinos.

-¿Cuáles sos tus expectativas de cara a las PASO? ¿Qué mensaje le dejás al votante?

-Creo que las expectativas de Cambiemos son muy positivas. Veo a mucha gente de distintos niveles sociales muy involucrada y pienso que vamos a hacer una muy buena elección. Las personas empiezan a ver situaciones que antes no veían. Y a los vecinos les pido que aporten, que participen y que crean un poquito, porque hay mejoras y creo que el momento del cambio es ahora. Yo siento profundamente que hay un cambio, y no lo digo porque es el título de mi frente. Tenemos la posibilidad de seguir cambiando y lo podemos hacer. Pero si lo queremos, tenemos que hacerlo entre todos y focalizados en algo constructivo.

Por Damián Fernández

Fuente: El Día de Escobar











