José Guido: “El Municipio está haciendo lo que no hacen ni la Provincia ni la Nación”

El primer precandidato a consejero escolar de Unidad Ciudadana critica la falta de recursos para Educación y promete: “Voy a pelear por todas las escuelas del distrito”. Además, su experiencia en la Secundaria Nº8 de Garín.

A la hora de elegir a los números 1 de la lista, el intendente Ariel Sujarchuk pensó en dos outsiders de la política. A la postulación como concejal del bombero retirado Juan Carlos “Chicharra” Toledo, se le sumó el caso José María Guido (50), profesor de Educación Física y vecino de Ingeniero Maschwitz, quien este domingo hará su estreno en la vida pública escobarense como primer precandidato a consejero escolar.

Padre de dos hijos, baterista y cocinero profesional, este pelilargo oriundo de Vicente López trabaja desde hace 27 años en el sistema educativo del distrito, donde se afincó definitivamente en 2001. En ese transcurso pasó con diferentes funciones por diversos establecimientos, como el Jardín de Infantes Nº906 (24 de Febrero) y la Técnica N°1 (Belén de Escobar), hasta que en 2012 cumplió su mayor deseo: ser director titular de una escuela.

Desde entonces, la Secundaria N°8 de Garín, del barrio Villa Angélica, se convirtió en la rata de laboratorio de un experimento socio-cultural-educativo que lo catapultó a esta postulación. El proyecto “La escuela de rock de Escobar”, que quiere llevar “al resto de las escuelas del partido. Me parece que se puede hacer y aparte hay un Municipio con ganas de hacerlo”, expresa “Jóse”, como firma y le dicen, al mismo tiempo que critica a los gobiernos de Nación y Provincia por la falta de presupuesto para Educación, en una entrevista con El Día de Escobar.

-¿Cómo se dio tu llegada al espacio de Unidad Ciudadana y la posibilidad de que seas precandidato?

-Desde 2014, cuando desembarcó la muestra de Ana Frank al distrito de la mano del Centro Cultural Macacha Güemes y la Secundaria N°8 fue elegida para hacer base, hasta ahora, siempre trabajé con Ariel. Prácticamente, todo lo que se trajo al distrito que era innovador o relacionado a la educación y la cultura se probó primero en la Secundaria 8, entonces, ahí nació otro tipo de relación y empezamos a articular un montón de actividades. Y esta relación deriva en la propuesta de Leo Moreno -secretario de Cultura-, cosa que no tuve que pensar mucho porque yo siempre me sentí parte de este proyecto escobarense. Mi función era dirigir una escuela -pidió licencia por su postulación-, pero siempre los proyectos y necesidades que acerqué al Municipio tuvieron respuesta. Sentí que lo que yo estaba haciendo en la escuela estaba en sintonía con lo que se estaba haciendo en el distrito. Por eso, la respuesta no la pensé ni dos minutos. Es un honor que por mi esfuerzo, trabajo y compromiso me hayan elegido como candidato a consejero escolar. No tuve que golpearle la puerta ni chuparle las medias a nadie.

-¿Te gusta la política?

-La vieja política no, por eso nunca participé en ningún partido. Me gusta la política pero entendida desde la participación y el hacer, que es lo que se está generando acá, y no desde el chamuyo y la demagogia. Para mí la política es poder gestionar, identificar la necesidad y encontrar la solución.

-El trabajo que hiciste en “la 8” fue indudablemente el pasaporte a tu candidatura. Ahora bien, ¿pensás que lo vas a poder replicar en todo el distrito en caso de ingresar al Consejo Escolar?

-Sí, por supuesto, sino no lo hubiese aceptado ni por casualidad. Es un compromiso importante y me siento con las ganas, la fuerza y el apoyo para poder hacerlo. Siempre pelee para que la 8 esté como está ahora: no se caen los techos, prenden todas las luces, la caldera y andan los ventiladores, como no escucho que suceda en otras escuelas. Pero está así porque hubo una gestión atrás que se ocupó de que eso suceda. Yo no soy ni nunca fui de esos que hacen una nota al Consejo y esperan de brazos cruzados que me den la solución. Si no llega, la busco yo por otro lado. Mi intención es entrar al Consejo y continuar las cosas buenas que se están haciendo.

-¿Y cuáles son esas cosas buenas de las que hablás?

-En los comedores escolares, por ejemplo, se está comiendo mejor. Por un proyecto del Municipio, ahora está participando una nutricionista y hay un encargado que coordina los comedores. Hay una mayor articulación y coordinación entre Municipio y Consejo Escolar para dar respuesta a los comedores, y eso está buenísimo. Ya te digo, o esperamos que Provincia y Nación resuelvan ciertas necesidades del distrito, o actuamos y buscamos los recursos de otra manera para darles respuestas, como está haciendo el Municipio, que ya entregó equipamiento gastronómico a 107 escuelas y cedió seis espacios para construir jardines de infantes, entre otras cosas.

-¿Cuáles considerás que son las principales deficiencias del sistema educativo en Escobar?

-Hacen faltas aulas para poder ampliar las secciones en escuelas primarias y secundarias, pero principalmente se necesitan nuevos jardines de infantes, porque no se da abasto con la demanda que hay. Además, yo lo que veo es que a nivel edilicio hay muchos problemas de mantenimiento. Uno no puede dejar pasar cinco años sin hacerle nada a su casa, porque seguramente van a empezar a aparecerle cosas. Con una escuela pasa lo mismo, pero el dinero que envía la Provincia no alcanza para tapar todos los agujeros y se deben fijar prioridades. Entonces, el botón del baño que no anda quizás no llegue a arreglarse, y eso no puede pasar. Y otro tema preocupante es la falta de mobiliario que hay. Ni Nación ni Provincia entregan mobiliario. Cuando sea consejero una de las primeras cosas que quiero resolver es esa.

-Se te ve muy motivado con esta posibilidad…

-Sí, sí, obviamente. Me veo continuando los proyectos que viene implementando este Consejo y empezando otros que se van a lanzar en poco tiempo. Una persona que aprecio mucho me dijo: “Vos peleaste por tu escuela y ahora vas a pelear por todas las escuelas del distrito”. Y eso es lo que yo siento. Quiero llevar mi experiencia en la Secundaria 8 al resto de las escuelas, y no solo secundarias, sino primarias, jardines, adultos, centros de formación profesional, todo. Poder dar respuestas a todas las necesidades de las escuelas, o por lo menos intentarlo, sería buenísimo. Es un buen desafío para mí y me siento capaz de hacerlo. Aparte, hay muchas herramientas y proyectos. Si nosotros que estamos en estos puestos importantes no nos enfocamos en mejorar la calidad de la educación y la vida de los alumnos, no vamos a producir muchos cambios. Me parece que se puede hacer y aparte hay un Municipio atento y con ganas de hacerlo. Yo me sumo a este proyecto y lo veo súper factible.

