Seis docentes escobarenses viajarán a las islas Malvinas, a 35 años de la guerra

Son profesoras de distintas materias del Instituto Secundario General Belgrano, quienes estarán una semana en el marco de un proyecto educativo institucional. “Es algo muy movilizante”, sostienen. El viaje será en octubre.

Seis profesoras del Instituto Secundario General Belgrano viajarán en octubre a las islas Malvinas, en el marco de un proyecto educativo por el 35º aniversario de la guerra entre Argentina y Gran Bretaña y cuyo lema es la pregunta que intentarán descifrar durante una semana de estadía: “¿Qué nos une?”.

La iniciativa surgió en marzo, pensando cómo encarar el tema ante los alumnos siguiendo la consigna trazada por el Ministerio de Educación: “Memoria, paz y soberanía”. Así, en medio de una tormenta de ideas alguien mencionó la posibilidad de viajar a las islas. Pareció descabellada al principio, pero también muy cautivadora. Por eso, después de evaluar pros, contras y cómos, se decidió darle curso.

El objetivo de ir a las islas no será pasear y hacer turismo, aunque obviamente incluye excursiones a distintos sitios de interés, sino experimentar in situ la vida en las Malvinas, conocer el día a día, intentar un intercambio cultural y encontrar respuestas a decenas y decenas de preguntas que los alumnos elaboraron para este proyecto. Siempre en son de paz, dejando a un lado los legítimos reclamos soberanos para evitar una confrontación innecesaria con los habitantes.

“Siempre que se habla de Malvinas el eje se pone sobre la guerra. Nosotras pensamos en cómo tenerla presente pero corriéndola del centro de la escena. Queremos transferirles a los chicos la idea de que Malvinas es un tema que hay que encarar desde un marco de paz, que no implica resignar los reclamos de soberanía ni no recordar a los ex combatientes”, explica a El Día de Escobar la profesora de Literatura Andrea Carolo.

Junto a ella también viajarán Ana Aguilar (Inglés), Andrea Banfi (Educación Física y Construcción de la Ciudadanía), Laura Derylo (Inglés), Carla Moura (Economía) y Eliana Tetamanzi (Biología). Dos de las seis no habían nacido cuando se suscitó el conflicto bélico.

Estarán una semana, del 14 al 21 de octubre, porque hay un solo vuelo por mes que sale desde Río Gallegos un sábado y vuelve al siguiente. Antes de hacer el trasbordo estarán un día y medio en la capital de Santa Cruz. Cada una se pagará su pasaje y la estadía.

“La intención es vincularnos con la realidad de Malvinas hoy, sus habitantes, lo que les pasa a los chicos isleños, los puntos de contacto que pueden tener los adolescentes de allá con nuestros alumnos y empezar a pensar en qué nos une”, cuenta con entusiasmo Carolo. No obstante, sabe que se trata de un desafío, porque quizás encuentren poca reciprocidad en los pobladores. Es más, esa es una de las razones por las que se desechó la idea de que también viajaran alumnos.

“Sabemos que el contacto con los argentinos es bastante restringido. No son muy dados y creo que algunas experiencias con otros contingentes, que dejaron pintadas reclamando la soberanía o tuvieron algunas provocaciones, los hizo aún más cerrados”, comenta. Aún así, la idea es poder entablar conversaciones con los isleños y especialmente con la Falkland Islands Community School. De hecho, llevarán una bandera del Belgrano que esperan poder entregarles y sueñan con hacer una videoconferencia con los estudiantes de allá y los de Escobar.

“Desde que arrancamos en marzo que estamos muy ansiosas. Es algo muy movilizante”, acota Banfi, que vivió la época de Malvinas cuando era adolescente. A tal punto que debió suspender el festejo de sus 15 años porque unos días antes habían hundido al crucero Belgrano. “Recuerdo el Fondo Patriótico, el estar tejiendo bufandas y escribir cartas en el colegio que enviábamos con chocolates para los soldados”, apunta la docente, emocionada.

Mientras que Carolo ya piensa en escribir un libro de regreso y Banfi en llevar su cámara para sacar fotos de aquellos paisajes tan significativos para el corazón de los argentinos, este jueves a la mañana se llevó a cabo la presentación oficial del proyecto, que contó con la presencia del intendente Ariel Sujarchuk y el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos, acompañando a la directora y a la vicedirectora del colegio, Gabriela Demarco y Fabiana Bertón; al representante legal, Héctor Bissio, y a la directora institucional del Belgrano, Micaela Szykula, a quienes entregó una copia enmarcada del decreto que declara “de interés municipal” este proyecto, que el colegio compartirá con la comunidad mediante distintas actividades previas y posteriores al viaje.

