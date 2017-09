Laura Russo se reunió con la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº11. La candidata a diputada nacional de Unidad Ciudadana se acercó para evaluar soluciones a la construcción del nuevo edificio, que está paralizada desde diciembre de 2015. Estuvo junto al ex ministro de Educación, Alberto Sileoni.

