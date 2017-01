Marcha atrás: Natalia Bobadilla volvió a la Secretaría de Comunicación del Municipio

Había renunciado a fines de diciembre, supuestamente en búsqueda de “nuevos horizontes”. Pero desde este lunes está de regreso en su despacho. “El Intendente me convenció para que siga”, explicó.

Tres semanas después de haber presentado su renuncia, la licenciada Natalia Bobadilla se reincorporó desde este lunes al frente de la Secretaría de Comunicación Institucional del Municipio de Escobar, en un episodio por demás curioso.

La licenciada en Comunicación (UBA) había dejado su cargo en los últimos días de diciembre. En ese momento las fuentes consultadas por El Día de Escobar alegaron que su salida respondía a “temas personales ajenos a la gestión”.

“Ella se encuentra en la búsqueda de nuevos horizontes laborales”, fue la explicación que se dio en ese momento sobre el alejamiento de la funcionaria, muy cercana al intendente Ariel Sujarchuk, de quien fue secretaria en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

“Es una excelente persona y profesional. Su desvinculación, consensuada entre las partes, responde a los cambios -no es el primero ni será el último- que lleva adelante el intendente”, ampliaba el oficioso vocero oficial.

Cuando todavía se escuchaban en los pasillos especulaciones sobre su repentina partida, Bobadilla regresó al Palacio Municipal esta semana. “En realidad yo presenté la renuncia, pero el intendente no la aceptó y me convenció para seguir, así que nunca me fui”, le explicó a este medio la reaparecida funcionaria, quien volvió a tomar las riendas de la Secretaría de Comunicación Institucional.

Con este regreso y la designación del abogado Christian Spoltore para cubrir la vacante de la Secretaría Contravencional, Sujarchuk ya empezó el año mejor de lo que terminó el anterior, con esas dos bajas en serie. Además, estaría definido que la Secretaría de Gobierno seguirá bajo el ala del secretario general, Javier Rehl, luego de que Pablo Ramos tuviera que dejarla para asumir como presidente del Concejo Deliberante, por lo que las principales columnas del organigrama de gobierno vuelven a estar en orden.

Fuente: El Día de Escobar











