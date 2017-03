El Intendente anunció un plan de obras para mejorar la infraestructura urbana

El programa prevé 250 cuadras de pavimento y asfalto, más la consolidación de otras tantas, bacheos con hormigón y la reconversión a tecnología LED de 2.586 luminarias públicas. Estas y otras metas se encararán con fondos municipales.

El intendente Ariel Sujarchuk anunció este jueves a la tarde en Maquinista Savio un plan municipal de obras para mejorar la infraestructura urbana, que incluye 250 nuevas cuadras de pavimento y asfalto y la reconversión a tecnología LED de 2.586 luminarias públicas en las cinco localidades del partido de Escobar.

“Que hoy estemos en Maquinista Savio no es casual. Esta es una de las zonas más necesitadas de nuestro distrito y por eso queremos presentar desde esta localidad este plan de obras que se hará íntegramente con recursos municipales”, expresó el jefe comunal en el inicio de la presentación, que se llevó a cabo en un salón de eventos.

El plan de ìnfraestructura contempla trabajos de pavimentación y asfalto en 250 cuadras y trabajos de estabilizado iónico -paso previo a la colocación de una carpeta asfáltica- en otras tantas. Además, se ejecutarán 3.800 metros cuadrados de bacheo en hormigón, 60.000 metros cuadrados de estabilizado de suelo, 160.000 metros lineales de limpieza de zanjas y 90.000 metros lineales de perfilado de calzada.

El cumplimiento de estas metas será posible a través de un préstamo de 35 millones de pesos del Banco Provincia para adquirir nuevas maquinarias viales, según se explicó.

Asimismo, los trabajos para mejorar las instalaciones urbanas del distrito incluirán un programa de reconversión de alumbrado público, por el cual se reemplazarán 2.586 focos de mercurio y sodio de 250 y 400 watt por luminarias con tecnología LED. Esta reconversión, propiciada por la firma de un convenio entre el Municipio y BA Desarrollo, “representa otro avance sustancial de la gestión en modernizar y hacer más eficiente la administración del Estado”, destacó un comunicado oficial.

“Ahora viene otra etapa, de mayor desarrollo. Primero debimos rehabilitar calles de tierras y ahora vamos a pavimentar muchas de ellas. Primero debimos arreglar las bombitas del alumbrado público y ahora vamos a poner lámparas de última tecnología. Estamos logrando un municipio autosustentable en materia de obras. Nosotros estamos para devolver el dinero que los vecinos pagan con sus impuestos transformado en las mejoras de infraestructura que todo Escobar necesita”, enfatizó Sujarchuk.

El jefe comunal también dedicó un párrafo a Cambiemos: “No cuenten conmigo para hacer demagogia con las necesidades básicas de la gente. Yo no traje los pozos a Escobar. Los pozos ya estaban cuando llegué a la Municipalidad. Pero quédense tranquilos, que no soy de los que le echan la culpa a la herencia, acá hay un intendente que está convencido que hacer política es comprometerse de verdad y no mancharse las zapatillas de barro para sacarse una foto y subirla a Facebook”, disparó, en un claro tiro por elevación al concejal macrista Leandro Costa.

Durante el acto el intendente estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Javier Rehl; el secretario de Infraestructrura, Diego Benítez; el secretario de Desarrollo Territorial, Alberto Ramil; y el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos, junto a otros funcionarios del Ejecutivo, coordinadores de las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC), concejales de distintos bloques políticos y vecinos.

Fuente: El Día de Escobar











