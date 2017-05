Vidal y Sujarchuk inauguraron un moderno centro municipal de salud en Garín

La gobernadora intercambió elogios con el intendente y destacó que la obra de la Unidad de Diagnóstico Precoz fue “resultado del trabajo en equipo”. El establecimiento estará abierto las 24 horas y cuenta con tecnología de punta.

La gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Ariel Sujarchuk encabezaron este miércoles a la mañana el acto de inauguración de la Unidad de Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) “Dr. Horacio A. Dupuy” de Garín, un moderno centro de salud equipado con 30 camas de internación y tecnología de última generación.

“Esto es resultado del trabajo en equipo. Cuando uno atraviesa un momento difícil de salud, necesita de respuestas que lo tranquilicen y le den la seguridad de que está en las manos correctas. Al recorrer este lugar, uno siente seguridad al saber que está el tomógrafo, el laboratorio, la cama que uno necesita, que va a estar el pediatra, que va a estar abierto las 24 horas. Para eso trabajamos, y que la placa que descubrimos el año pasado se haya convertido en realidad, es el mayor éxito que tenemos para compartir”, expresó la mandataria bonaerense, quien el último 20 de junio había presentado la piedra fundamental de la flamante UDP.

A su vez, Vidal anunció el lanzamiento de un Plan Integral de Guardias para mejorar la atención hospitalaria: “A este esfuerzo que ya estamos haciendo con fondos provinciales y municipales, y que se está extendiendo por toda la provincia, se le suma un plan que pusimos en marcha desde el año pasado: la puesta en valor de 43 guardias de los 79 hospitales públicos provinciales, entre ellos el Erill. No se trata de poner en valor sólo el edificio, sino también de darles equipamiento, recurso humano, conectividad, seguridad”, destacó.

El “Plan Integral de Guardias”, que contará con una inversión de 1.100 millones de pesos, prevé además la implementación de un sistema más eficiente para el abordaje de casos de urgencia, que incluye el desarrollo de un sistema informático, un manual y un programa, con el objeto de brindar una atención más eficaz, reducir demoras y tiempos de espera.

La máxima autoridad provincial también se refirió al lanzamiento del SAME Provincia, que desde el marzo permitió reforzar el sistema de emergencias médicas en el partido de Escobar y otros diecinueve municipios bonaerenses.

“La Provincia se merecía tener un SAME. ¿Por qué nosotros no podíamos tener un SAME como tiene la ciudad de Buenos Aires, que llegue cuando lo necesitamos en el momento de la emergencia? Toda esta política sanitaria es para la gente. Y yo estoy convencida que cuando uno hace lo correcto y muestra lo concreto, más que dar discursos, eso a la larga paga, porque la gente sabe del esfuerzo que hacemos a diario”, concluyó la gobernadora bonaerense, que tras bajarse del escenario recorrió el establecimiento y se retiró sin tomar contacto con los medios de prensa.



Por su parte, el jefe comunal se mostró muy agradecido por la presencia de María Eugenia Vidal y subrayó la importancia de esta inauguración. “Hace menos de un año, en este mismo lugar, tenía el honor de recibir a la gobernadora para descubrir la placa de una obra que, en menos de diez meses, el partido de Escobar puede decir que es el mejor centro de salud municipal en la historia del distrito”, aseguró.

“Nosotros nos sentimos parte del equipo de 135 municipios. Tenemos ganas de trabajar juntos, pero queremos jugar de titular. Danos esa oportunidad, porque si a los escobarenses nos dan un metro, vamos a fondo y damos vuelta el distrito para que cada día este mejor”, le manifestó a la gobernadora, a quien también invitó a sumarse al directorio del programa municipal “Escobar Hambre Cero”.

Por último, Sujarchuk adelantó que el Municipio seguirá colaborando con el sistema de salud provincial, incluso aportando fondos y hasta organizando un partido de fútbol a beneficio del hospital provincial Erill: “No nos importan los colores políticos sino seguir tirando todos para el mismo lado y mejorar la calidad de vida de los vecinos del partido de Escobar y de la provincia”, remarcó.

“Cuando en el partido de Escobar un vecino se enferma, no le preguntamos a quién votó, ni siquiera a dónde vive, sino que lo dejamos en manos de médicos que a partir de mañana, en este centro, contarán con la mejor tecnología. Estamos muy comprometidos con la salud pública y la vamos a seguir defendiendo para que sea un derecho y no un privilegio”, concluyó.

Del acto también participaron la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz; el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet; los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Nicolás Ducoté (Pilar), Sebastián Abella (Campana) y María Luz Bozzani (interina de Exaltación de la Cruz) y el jefe del bloque macrista en el Senado provincial, Roberto Costa, quienes compartieron escenario con Vidal y Sujarchuk.

También estuvieron el secretario de Medios de la provincia, Mariano Mohadeb; el presidente del Concejo Deliberante de Escobar, Pablo Ramos; y el titular del bloque de concejales de Cambiemos en Escobar, Leandro Costa, a quien Vidal saludó en el pasaje final de su alocución.

El momento más emotivo de la jornada se vivió cuando, en la apertura del acto, el intendente le entregó una placa recordatoria al psiquiatra Horacio Adolfo Dupuy, uno de los ocho hijos del histórico médico garinense -falleció en 1986- que dio nombre al establecimiento UDP y cuya familia estuvo sentada en primera fila.

Completo y moderno

El flamante centro asistencial, erigido sobre una superficie de 1000 m2 en el campo de la estación de Garín, sobre el lado este del boulevard Presidente Perón, ofrecerá desde este jueves un servicio de guardia médica las 24 horas de los 365 días del año y cuenta con tecnología de última generación.

Sus prestaciones incluyen 30 camas de internación, consultorios externos, un quirófano para atender urgencias y operaciones no programadas, shock room para reanimaciones, equipos de mamografía, ecografía, radiología, un tomógrafo de alta velocidad y un equipo de oxígeno centralizado.

Además, para que los cortes de energía no alteren su funcionamiento, tendrá un grupo electrógeno que también abastecerá al Centro de Monitoreo y al Hospital Oftalmológico, ubicados a su lado izquierdo, sobre el mismo boulevard.

La construcción y el equipamiento de la UDP implicaron una inversión global de $36,5 millones, según estimaron fuentes oficiales consultadas por El Día de Escobar. De ese dinero, la Provincia habría aportado 17 a través de recursos coparticipables del Fondo de Infraestructura Municipal y el resto lo desembolsó la Comuna, actitud que fue aplaudida por la gobernadora María Eugenia Vidal durante su alocución.

Fuente: El Día de Escobar











