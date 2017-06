La Provincia envió a Escobar diez nuevos patrulleros equipados con cámaras

Las modernas unidades fueron presentadas por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y el intendente Ariel Sujarchuk, junto a diez motos cero kilómetro. En sus discursos, ambos intercambiaron elogios.

El ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, realizó este miércoles a la mañana la entrega de diez móviles cero kilómetro equipados con cámaras y una cantidad igual de motos para reforzar la lucha contra el delito en el partido de Escobar, en un acto que compartió con el intendente Ariel Sujarchuk.

La presentación de la flamante flota se realizó sobre la calle Estrada, frente al Palacio Municipal, donde se pudieron apreciar las modernas unidades enviadas por la Provincia para equipar al Comando de Patrullas y a la Policía Local.

“En materia de seguridad, para poder brindar un buen servicio hacen falta herramientas que le permitan a la Policía seguir avanzando en la lucha contra el delito. Estos patrulleros y estas motos se suman a todo lo realizado por el municipio en ese sentido”, afirmó Sujarchuk, quien estuvo acompañado por la secretaria de Seguridad y Prevención Comunitaria, Graciela Cunial, las máximas autoridades policiales de la región y del distrito, funcionarios municipales y concejales de diferentes espacios políticos.

Los diez móviles de patrullaje marca Toyota Ethios están equipados con la última tecnología disponible en nuestro país. Son denominados móviles 360 grados y cuentan con cinco cámaras externas del tipo infrarrojo, que permiten una óptima visión nocturna y cuentan con la capacidad técnica de transmitir las imágenes en tiempo real al Centro de Monitoreo de Garín para ser almacenadas durante 20 días en el propio patrullero.

En cuanto a las motos entregadas a la Policía Local, se trata de diez móviles de 150 y 250 cilindradas, marca Corven, dotadas de todos los elementos necesarios para prestar servicios en casos de emergencias y un sistema sonoro lumínico con barrales LED.

“Tener un ministro que siempre que lo llamás te atiende el teléfono y te da una respuesta, en algo tan sensible como es la seguridad, es digno de valorar y te lo agradezco profundamente, porque es una cualidad que vos tenés pero no todos tienen”, le dijo el jefe comunal a Ritondo, al tiempo que reclamó mayor compromiso del Ministerio Público Fiscal: “Debe estar a la altura de las circunstancias y hacer los allanamientos en tiempo y forma. Si la Justicia llega tarde, es injusta”.

El ministro, a su turno, le devolvió el elogio: “Uno siente que cuando un intendente lo llama es porque se está preocupando por el ciudadano. Me preocupa cuando un intendente no me llama. Y nunca es una molestia atender a aquellos que se comprometen en la misma lucha que estoy yo y que está la gobernadora Vidal”.

Fuente: El Día de Escobar











