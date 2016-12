Por unanimidad, Rocío Fernández fue reelecta Defensora del Pueblo

El Concejo Deliberante la votó sin objeciones para continuar al frente de la institución que preside desde 2008. “Es un honor y un reconocimiento al trabajo realizado”, afirmó, visiblemente emocionada, la abogada.

En el marco de la tercera sesión especial del período 2016 del Honorable Concejo Deliberante, la abogada Rocío Fernández fue elegida por unanimidad para presidir la Defensoría del Pueblo del Partido de Escobar por tercer mandato consecutivo.

Si bien era un acto necesario y contemplado en las normas pertinentes, la nominación se trató más de una formalidad que de una elección propiamente dicha, ya que se descontaba de antemano que la profesional y vecina de Belén de Escobar continuaría siendo la ombudsman local. Pese a esto, Fernández no ocultó su algarabía y se mostró visiblemente emocionada ante un recinto colmado de familiares y allegados.

“Es una profunda emoción y un honor que me hayan dado de vuelta un voto de confianza, y por unanimidad, que no es poco teniendo en cuenta la conformación política que tiene actualmente este cuerpo -deliberativo-. Eso se traduce en un reconocimiento al trabajo realizado y me obliga indefectiblemente a redoblar esfuerzos para estar a la altura de las circunstancias”, expresó la abogada a El Día de Escobar finalizada la sesión.

Al ser consultada, Fernández también realizó un balance de sus ocho años al frente de la entidad con sede en calle Don Bosco 851. “Cuando juré por primera vez -diciembre 2008- no existía la oficina ni había personal, así que el primer mandato se trató de instalar la Defensoría, de hacerla conocer y dotarla de herramientas humanas y materiales”.

“En el segundo mandato (2012/16) creo que la institución se afianzó. Hay programas que ya están instalados, como Escobar sin Indocumentados. En este momento, tenemos 300 inscripciones de nacimiento de escobarenses en el juzgado. Hay una mujer que nació en 1944 y que al día de hoy todavía no tiene documento”, reveló la Defensora, al mismo tiempo que destacó los programas de Mediación Comunitaria y el Concejo Infantil de Escobar, que fue una experiencia “fabulosa” y cuyo resultado “se va a traducir en pedidos concretos al Intendente, a este cuerpo y al Consejo Escolar”.

En cuanto a los propósitos de su tercer mandato, que inicia el 1° de enero, Fernández apunta principalmente a mejorar el trabajo con los adultos mayores. “Tenemos que acercarnos a ellos, porque me estoy dando cuenta la dificultad que tienen ellos para acercarse a nosotros. Hay que acercarse a los más vulnerables de la sociedad, por eso firmé convenios con ANSES y PAMI Nación”, señaló.

“El balance es más que positivo. Tenemos un gran equipo de trabajo, que nos está quedando chico. Por eso, la aspiración es ampliar el personal, pero también ampliar la atención en el resto del partido. El Defensor no fue creado para un escritorio, sino para estar al lado del pueblo, así que ojalá podamos tener delegaciones de atención en por lo menos algunas de las otras localidades”, adelantó Fernández, de cara al futuro.

Para concluir, la Defensora del Pueblo del Partido de Escobar manifestó el lema que guía su trabajo: “Si uno elige ser indiferente ante la violencia, es porque uno ha optado estar del lado del opresor. Nosotros nos comprometemos a no estar nunca de ese lado”.

Durante la sesión especial en el Concejo Deliberante, Rocío Fernández estuvo acompañada por el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor; Tomás Dadic, de la Defensoría del Pueblo de la Nación; y Alejandro Nato, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, entre otros ombúdsmanes.

Asimismo, presenció el juramento de rigor el intendente Ariel Sujarchuk, junto al secretario general Javier Rehl y otros funcionarios del Ejecutivo municipal.

Fuente: El Día de Escobar











