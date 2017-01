Clausuran por irregularidades el mercado frutihortícola de la colectividad boliviana

Desde el Municipio explicaron que el complejo funcionaba sin habilitación y no cumplía normas de seguridad e higiene. Además, calificaron de “lamentable” la postura de sus administradores.

No más tolerancia ni paciencia. Así, sin medias tintas, desde el Municipio explicaron los motivos por los que este sábado se tomó la decisión de clausurar el mercado concentrador de frutas y verduras de la colectividad boliviana, ubicado en el barrio Lambertuchi de Belén de Escobar, que funcionaba sin habilitación y donde se detectaron transgresiones a normas de seguridad e higiene, entre otras irregularidades.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Inspecciones que comanda Gabriel Pérez y se dio a conocer este lunes al mediodía a través de un enérgico comunicado de prensa, donde las autoridades municipales arremetieron contra los administradores del mercado, cuya actitud calificaron de “lamentable”.

“Luego de un año de intensas gestiones por parte de los funcionarios municipales, de la tolerancia y paciencia desplegadas por las áreas de gobierno, resulta lamentable que los coordinadores del mercado mantengan su postura de no normalizar la actividad comercial que allí se desarrolla y no cumplir con las reglas de seguridad e higiene”, resalta el comunicado.

El texto oficial afirma que “los responsables del predio no continuaron con los trámites de permisos para explotarlo comercialmente”, pero también menciona otras anomalías: “En el lugar se verificó que las cámaras de frío no se encuentran habilitadas, no existe gestión responsable de los residuos orgánicos e inorgánicos, se incumplen las normas de seguridad en las conexiones eléctricas de los autoelevadores y hay sectores no declarados que, bajo nulas condiciones de salubridad, ofician de comedor”.

El complejo en cuestión lleva más de veinte años en funcionamiento, está ubicado sobre la calle Las Rosas, en los fondos del barrio Lambertuchi, y cuenta con cuatro naves donde los productores exponen las verduras frescas al público.

Las autoridades consignaron que “no es justo que este mercado siga en funcionamiento mientras miles de comerciantes del partido de Escobar regularizan su situación y con sus aportes contribuyen al desarrollo y crecimiento de nuestras localidades”.

Así las cosas, desde el Municipio anunciaron que “la clausura del predio se mantendrá hasta tanto sus responsables se adecuen a la normativa vigente y respeten las condiciones de seguridad e higiene”.

Un entendimiento que duró poco

A comienzos de marzo, el intendente Ariel Sujarchuk había recibido en el Palacio Municipal a los principales directivos de la Asociación Boliviana, entre ellos su presidente, Esteban Cruz.

En aquel encuentro se firmó un convenio para “avanzar en cuestiones de regulación comercial de la Feria y la realización de obras y mejoras edilicias para el centro comercial, el mercado frutihortícola, el polideportivo y las zonas aledañas a dichos predios”, según se informó oficialmente.

Al término de la reunión, el jefe comunal expresó su reconocimiento a la colectividad “por su constante labor en beneficio del municipio”. Sin embargo, ese entendimiento inicial no prosperó y hoy la relación entre las partes alcanza su punto de máxima tensión.

Fuente: El Día de Escobar











