Mariposas negras: Una plaga de verano que reapareció en el partido de Escobar

Atraídas por el calor y la humedad, también invadieron otros distritos de la zona. Pueden causar problemas bronquiales y epidérmicos de mediana duración y fiebre alta.

Las mariposas suelen estar asociadas a la primera y son insectos agradables para el humano. Sin embargo, las que aparecen en verano son una amenaza, por su capacidad de causar enfermedades de mediana duración. Es lo que está pasando desde hace varios semanas en el partido de Escobar y en otros distritos aledaños, donde el regreso de esta plaga tiene en alerta a los vecinos.

Su nombre científico es Hylesia nigricans. Es el estadio mayor de las popularmente llamadas “gatas peludas”, y tiene un aspecto similar al de las polillas, aunque más grandes. Su origen data de Brasil y algunas provincias del interior del país, pero en los últimos años proliferan en la zona del Delta atraídas por las altas temperaturas y la humedad del ambiente.

Al posarse sobre árboles, plantas, ropa colgada en la soga o incluso en piletas, desprenden unos pelos o cerdas finas -se llaman espículas- que son maligno. La histamina que contienen sus escamas puede producir dermatitis, problemas respiratorios y cuadros febriles graves al insertarse en la pie de una persona.

Las heridas en la dermis pueden darse, principalmente, en zonas expuestas como la cara, el cuello, los brazos y las piernas.

La urticaria que aparece minutos después del contacto llega a durar once días y su cura no deja secuelas. Por su parte, en las vías respiratorias las espículas causan broncoespasmos.

La aparición de las mariposas negras ya había sido noticia en 2010, cuando se detectó su presencia por primera vez y también se conocieron los primeros casos de personas enfermas por su causa.

En los primeros días del año reaparecieron en la zona. Los municipios de Campana y Tigre difundieron recomendaciones a los vecinos. En el partido de Escobar se conocieron casos en el Paraná y barrios aledaños a través de las redes sociales. Pero desde la Secretaría de Salud Pública no existió hasta el momento ninguna comunicación.

Los especialistas recomiendan una serie de cuidados para evitar problemas con estos insectos: sacudir las prendas antes de guardarlas, no dejarlas por la noche colgadas al aire libre, cubrir las piletas de lona, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, no pisar o tocar a las mariposas si se las encuentra y no barrer en superficies donde se haya depositado el insecto.

Además, ante la manifestación de cualquiera de los síntomas mencionados es fundamental dirigirse al centro de salud más cercano para recibir la atención y los medicamentos adecuados.

Fuente: El Día de Escobar











