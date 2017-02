Rocío Fernández expuso en el lanzamiento del plan provincial “Garantizar tu Igualdad”

La Defensora del Pueblo fue invitada a compartir la experiencia del programa “Escobar Sin Indocumentados”, que ya lleva 396 trámites. Reclamó “un relevamiento serio de la situación en el país”.

La defensora del Pueblo del partido de Escobar, Rocío Fernández, participó este jueves como expositora en el lanzamiento del Plan Integral “Garantizar tu Igualdad”, impulsado por el Registro Provincial de las Personas.

La jornada comenzó con la exposición de la directora provincial, Romina Rodríguez, quien detalló los puntos y características del programa, que tiene como objetivo garantizar la concreción del derecho a la identidad e impulsar la campaña “Quiero Ser” para la erradicación de la problemática de los menores de 13 años que no fueron inscriptos al nacer.

Por su parte, Fernández fue invitada a compartir la experiencia del programa “Escobar sin Indocumentados” que lleva adelante desde la Institución a su cargo, especialmente por ser la única Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires con un proyecto de esta índole.

El mencionado programa trabaja, principalmente, los casos de personas mayores de 13 años que nunca fueron debidamente inscriptas y, por lo tanto, para acceder a su DNI un juez debe determinar su identidad. Hasta el momento, la Defensoría de Escobar lleva adelante 396 juicios de inscripción tardía de modo totalmente gratuito.

“Que para el Estado no existan, no significa que no estén. Es fundamental un relevamiento serio de la situación de indocumentados en el país. Creo que es necesario incorporar en el próximo censo nacional la consulta de tenencia de DNI, instrumento básico para poder acceder a todo el universo de derechos”, expresó Fernández, quien además es secretaria de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

Además, enfatizó que “el Estado debe arbitrar los medios para, en primer lugar, determinar a los miles de argentinos indocumentados que existen en el país y que se legisle en idéntico sentido para que los trámites iniciados no tengan las demoras de años que se está sufriendo”.

A su turno, el subsecretario de Coordinación Gubernamental, Juan Pablo Becerra, respaldó la propuesta de la funcionaria escobarense y se comprometió a “articular con los diferentes organismos del Estado para que se generé una ley a los efectos de que las inscripciones tardías sean más expeditas”.

También expusieron en la jornada el Subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Sebastián Pereiro, Martín De Paula, de Unicef, y Jorge Álvarez, del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de las Políticas Públicas (IADEPP).

Para finalizar se proyectó un video institucional de la Campaña “Quiero Ser”, en donde dos vecinas del partido de Escobar dieron su testimonio para colaborar en la concientización del Derecho a la Identidad , ambas del programa “Escobar sin Indocumentados”.

Fuente: El Día de Escobar











