La Defensora del Pueblo de Escobar participó de una reunión con la CGT

Junto a otros ombudsman del país, Rocío Fernández expuso su mirada sobre los aumentos tarifarios en los servicios públicos y otras temáticas actuales. “Hay vecinos que utilizaron el aguinaldo para pagar la luz”, advirtió.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se reunió el viernes con la cúpula de la Confederación General del Trabajo en su sede de la calle Azopardo, donde analizaron conjuntamente una agenda de temas de actualidad con alto impacto social.

En primer término, los ombudsman agradecieron el recibimiento en la casa de los trabajadores y enumeraron los puntos más importantes a considerar: aumentos en los precios de las tarifas de servicios públicos, reparación histórica a los jubilados, la situación de los migrantes en la Argentina y la posibilidad de que se baje la edad de imputabilidad.

“Todos saben la pelea que venimos dando los defensores del Pueblo en defensa del bolsillo de los trabajadores y, sobre todo, de los sectores más vulnerables. De hecho, todos los defensores que estamos acá participamos de la audiencias públicas y venimos marcando las consecuencias que tienen los aumentos en el bolsillo de la ciudadanía”, expresó el presidente de ADPRA, Alejandro Amor.

Por su parte, la defensora del Pueblo de Escobar y secretaria de ADPRA, Rocío Fernández, afirmó que “la situación del Interior y del Conurbano bonaerense no es igual a la de Capital. Nosotros somos electrodependientes, no tenemos otros servicios públicos. El acceso de red de gas la tiene la clase media o la clase alta que puede pagar el tendido, y en el caso particular de Escobar solo un sector del casco céntrico tiene agua corriente”.

Sobre el impacto del tarifazo en los servicios de electricidad, puntualizó con preocupación: “En las defensorías estamos recibiendo casos de facturas de 5 mil , 8 mil y 10 mil pesos. Hay vecinos que utilizaron el aguinaldo para pagar la luz”.

“Tenemos por delante más audiencias públicas, se acerca la de gas en boca de pozo. Nosotros hemos interpuesto amparos para que se genere esta posibilidad de presentarnos y ponerle voz a los ciudadanos, es nuestra intención articular y aunar esfuerzos”, concluyó la funcionaria escobarense.

Del encuentro participaron los líderes sindicales Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schimd, juntamente con los defensores de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y las localidades de La Matanza, Lanús, Pilar y Avellaneda.

Fuente: El Día de Escobar











