Desplazaron de una sala de Garín a un médico clínico acusado de acoso sexual

La medida fue tomada por la Secretaría de Salud tras la denuncia de una joven a la que había atendido por un cuadro de gastroenteritis . “Me miraba de arriba a abajo, me pedía mi teléfono y quería darme el suyo”, relató.

A partir de la denuncia que una joven del barrio Cabot publicó en Facebook, la Secretaría de Salud del Municipio desplazó de la sala de primeros auxilios de Garín a un médico clínico que tendría varios antecedentes de acoso sexual.

El caso de Marisol Maizares (24) ocurrió la semana pasada y ella misma se encargó de darlo a conocer públicamente en el grupo de Facebook Sumate a Garín. La joven contó que el lunes 6 a la tarde concurrió al centro de salud “Luis Resio” por un cuadro de gastroenteritis y que pasó un mal momento con el médico clínico que la atendió en la guardia.

“Me miraba de arriba abajo. Y cuando me estaba haciendo el recetario me pidió tres veces mi número de teléfono. Le dije que no. Y me dijo: ‘¿Por qué? No te voy a molestar’. Le volví a decir que no y me dijo: ‘Bueno, entonces te doy el mio’. Empezó a anotarlo y ahí me fui. Yo fui sola, pero no por eso significa que se tenga que zarpar así”, relató Marisol.

La viralización del caso obligó a intervenir a la Secretaría de Salud del Municipio, cuyo director general, José Luis Pérez, se contactó rápidamente con la víctima para interiorizarse sobre lo sucedido. “Me dijo que tengo que hacer un escrito para llevar a la sala y relatar en esa nota lo que me pasó, así ellos lo adjuntan a todos los datos de este clínico”, expresó en declaraciones a El Garinense.

“Con respecto a la denuncia, me dijo que lamentablemente, como no hay pruebas, no se puede hacer mucho”, amplió la vecina del barrio Cabot.

No obstante, Pérez ordenó la suspensión del médico clínico denunciado, del cual solo solo se sabe que es de nacionalidad extranjera, a la vez que trascendió que otras mujeres también habrían pasado por situaciones similares, aunque ninguna lo denunció formalmente.

“Me sentí acosada, es una situación muy incómoda. Fui porque estaba descompuesta y no me quedó otra que ir sola. La verdad, me sentí con vergüenza ajena”, concluyó la joven.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios