Empezó la cuenta regresiva para la reapertura de la plaza de Escobar

La puesta en valor del principal pulmón verde de la ciudad finalizaría en la última semana de este mes, junto a la repavimentación de la calle Yrigoyen al 600. La obra es financiada y desarrollada por el empresario Eduardo Costantini.

La tan esperada reapertura de la plaza San Martín entró en la cuenta regresiva: antes de fin de mes los vecinos podrán disfrutar de la puesta en valor y remodelación del principal espacio verde de Belén de Escobar. Al mismo tiempo, se rehabilitará el tránsito vehicular sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 600, que fue repavimentada al nivel de las veredas.

Los trabajos en la San Martín se encuentran en la etapa final y se espera que terminen en la última semana de este mes. No es oficial ni hay una fecha cierta porque depende de cuestiones meteorológicas y el pronóstico para los próximos días no es muy alentador. Sin embargo, la idea del Ejecutivo es que la reapertura de la plaza no se demore más allá del martes 23 o el miércoles 24, según confiaron distintas fuentes consultadas por El Día de Escobar.

El proyecto para revalorizar la plaza principal de la ciudad contempló la instalación de una fuente de agua en el centro, junto a la estatua de San Martín. Además, se colocaron baldosas en damero para embellecer los caminos con distintos colores: bordó en las veredas perimetrales y gris en el centro. Pero no son los únicos cambios.

También se renovó el mobiliario tradicional existente por uno antivandálico, de bajo mantenimiento, se instalaron nuevas luminarias y un sistema de riego por aspersión, entre otras reformas.

Para darle más amplitud visual, la remodelación de la plaza se extendió hasta la calle que la recorta en uno de sus márgenes: Hipólito Yrigoyen al 600, donde se retiró el pavimento que había y se niveló la calzada a la altura de ambas veredas, en intertrabado, con un desagüe a cielo abierto y rejillas para facilitar la limpieza . Además, se colocaron bolardos que delimitan las nuevas veredas y la calle.

La realización y financiación de la obra están enteramente a cargo de la empresa Consultatio, de Eduardo Costantini, por parte del megaemprendimiento Puertos, a través de un acuerdo con el Municipio por la ley provincial 8.912 de Uso de Suelos y Ordenamiento Territorial

La remodelación de la plaza comenzó el lunes 14 de noviembre y el plazo de ejecución anunciado inicialmente fue de cinco meses, por lo que sería finalizada en término teniendo en cuenta que a la fecha transcurrieron 177 días, contando fines de semana y feriados.

Las fuentes consultadas indicaron que la fecha de inauguración oficial no está definida, pero será posterior a la reapertura, que hoy es prioridad.

Fuente: El Día de Escobar











