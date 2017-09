Advierten problemas de accesibilidad para que voten las personas discapacitadas

Un informe del flamante Observatorio Electoral de la Defensoría del Pueblo de Escobar reveló una serie de falencias detectadas en las PASO. Más del 70% de los centros de votación presentaban distintos tipos de fallas.

Con la idea de estudiar las condiciones de accesibilidad para personas discapacitadas en los centros de votación del distrito, la Defensoría del Pueblo de Escobar creó y puso en marcha durante las recientes elecciones primarias el denominado Observatorio Electoral, cuyos resultados acaban de conocerse.

El flamante programa, que fue desarrollado por el personal del organismo y voluntarios del Consejo Local de Personas con Discapacidad, tomó como universo de estudio el 60% de los establecimientos educativos designados para el desarrollo del comicio y se fijó una meta principal: identificar obstaculizaciones que impidan o dificulten la realización del voto a adultos mayores o personas con discapacidad.

El diagnóstico fue sumamente negativo. En primer lugar, porque la relación entre este segmento de la población y sus posibilidades de desplazamiento dentro y fuera del colegio asignado fue insatisfactoria: solo un 40% de los establecimientos presentaba el ingreso a nivel del suelo y, además, en más del 70% se detectaron falencias arquitectónicas en relación a los accesos. Principalmente, por la ausencia de ascensores y de rampas en condiciones.

El relevamiento también hizo foco sobre el denominado Cuarto Oscuro Accesible (COA), una sala de votación especial para los ciudadanos discapacitados o con movilidad reducida, que se debe encontrar en el lugar de más fácil acceso y cercano al ingreso, además de contar con señalización para ser identificado por los electores.

El informe reveló que el 58% de los establecimientos estaba provisto de un COA, aunque se observó que en un 53% de los casos no se encontraba en ubicaciones accesibles. Pero ese no fue el mayor problema. También se detectó que el bolsín del correo no contenía los dispositivos especiales para facilitar el sufragio de las personas ciegas y con disminución visual.

El bolsín es un bolsillero transparente que contiene las boletas por separado. Cada bolsillo tiene etiquetas en números arábigos, identificables al tacto, con las opciones de las diferentes agrupaciones políticas. Sin esto, es casi imposible emitir el voto correctamente.

Por otra parte, el estudio indicó que “en ninguno de los establecimientos se reservó estacionamiento vehicular para personas con discapacidad” y que “más del 60%” de las escuelas no cuentan con baños para esta franja de electores.

Otro dato es que en la gran mayoría de las escuelas fueron los efectivos de las fuerzas de seguridad quienes orientaron y brindaron información ante eventuales consultas de los votantes, a pesar de que estas tareas corresponden a los delegados electorales. “Se lo entiende como una cuestión de usos y costumbres”, trata de explicar el informe, cuyo propósito es “contribuir en la mejora de las condiciones electorales”, generando iniciativas y recomendaciones a los órganos competentes.

“Se trata de una experiencia enriquecedora de la vida democrática. Y debe llevarse a cabo toda vez que se vea potencialmente vulnerado el derecho de cualquier habitante a sufragar. Si una democracia no garantiza los derechos ciudadanos de sus sectores vulnerables, podemos considerarla como una democracia restringida”, concluye el Observatorio Electoral sobre Accesibilidad de la Defensoría del Pueblo de Escobar, que ya adelantó su presencia en las elecciones generales del 22 de octubre.

Fuente: El Día de Escobar











