El puerto regasificador de Escobar reduciría su operatoria en un 50% para 2019

El presidente de Enarsa, Hugo Balboa, estimó que eso será posible a partir de la provisión de gas que empezarán a generar los yacimientos de Vaca Muerta. Por lo pronto, en las próximas semanas llegarán tres cargamentos de GNL.

El presidente de la estatal Energía Argentina (Enarsa), Hugo Balboa, adelantó que esperan que las compras de Gas Natural Licuado (GNL) se reduzcan por lo menos a la mitad en 2019 o un año después, a partir de la oferta local del fluido que proveerán los yacimientos petrolíferos no convencionales en Vaca Muerta.

“Si hacemos las cosas bien, tendremos cada vez más gas y podríamos contratar menos de 35 ó 40 barcos con GNL desde 2019”, remarcó Balboa.

Además, el funcionario reveló que debido a que el clima acompañó -las temperaturas no fueron tan bajas en el invierno-, pasarían al menos un barco de los 69 contratados este año para 2018, ya que no haría falta su inyección al sistema.

Por lo pronto, está previsto que en los próximos días lleguen al puerto regasificador de Escobar los últimos tres envíos del año: un buque de Trafigura (lunes 25), otro de Glencore (viernes 29) y el restante de Vitol (16 de octubre), todos con un cargamento de 54 millones de metros cúbicos (MMm3) de gas natural licuado (GNL). La misma cantidad arribará al puerto de Ingeniero White, en Bahía Blanca.

La importación de GNL es una alternativa mucho más barata que el gasoil (hoy en u$s 12 por millón de BTU, contra los u$s 5,75 / MMBTU del gas líquido), limitada por la capacidad de regasificación en los puertos de Escobar y Bahía Blanca.

Este año, el Estado destinará u$s 983,1 millones en total para las adquisiciones de GNL. Frente al estancamiento de la producción de gas y una demanda también estable, el Ministerio de Energía recurre también al gasoil, gas boliviano y gas importado por Chile que, de acuerdo con el análisis de Balboa, aún siendo más caro que el de Bolivia es mejor que comprar gasoil.

En los próximos meses se conocerá la cantidad de buques con GNL que entrarán en 2018, cuando termine la licitación. El viernes pasado, las autoridades de la compañía estatal contaron que pudieron bajar un 37% en dólares los costos de remolque de los barcos que llegan a los puertos de Escobar y Bahía Blanca, donde se regasifica el GNL.

Enarsa destinará u$s 10.425.716 en 2018 para el remolque. El concurso público, que concluyó este mes, determinó que el servicio en Escobar será prestado por Madero Amarres, a u$s 175.154, e Inversora Marítima Argentina, a u$s 144.900 por barco.

Fuente: El Día de Escobar











