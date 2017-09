Funcionario de Vidal afirmó que “el apoyo a la Fiesta de la Flor debe ser permanente”

El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, aseguró que la Provincia “tendrá otro protagonismo” para sostener a la tradicional exposición de la floricultura.

En medio de la fuerte polémica que generó la decisión del Ministerio de Turismo de la Nación de retirarle el subsidio anual a la Fiesta de la Flor, el ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, se comprometió públicamente a “apoyar de la mejor manera posible” a la tradicional exposición de la floricultura argentina, que este viernes inauguró su 54º edición en el partido de Escobar.

“Es una fiesta muy importante a la que debemos darle un apoyo permanente. No voy a discutir por qué se apoyó o no, no es ingerencia mía así que no me corresponde opinar. Para la Provincia la floricultura es importante, tenemos que estar y creo que la gobernadora lo entiende así”, sostuvo en declaraciones a El Día de Escobar el único funcionario provincial que concurrió a la inauguración de la muestra.

Sarquís precisó que la cartera a su cargo colabora con los productores a través de proyectos de financiamiento para los cluster florícolas. Pero adelantó que próximamente también se podría extender el apoyo a la Fiesta de la Flor para compensar la falta de colaboración económica del gobierno nacional, que pone en jaque las alicaídas cuentas de la entidad escobarense presidida por Tetsuya Hirose.

“Seguramente vamos a tener otro protagonismo dentro de muy poco tiempo para evitar esto”, expresó el funcionario de María Eugenia Vidal, diferenciándose claramente de la postura adoptada por el Ministerio de Turismo de la Nación que dirige José Santos, cuya decisión de no colaborar con la Fiesta de la Flor fue revelada en exclusiva por El Día de Escobar y se convirtió en un tema ineludible para las autoridades que participaron de la inauguración oficial.

Fuente: El Día de Escobar











