Luis Carranza: “Si Jorge Cali no se retracta, lo voy a denunciar por injurias”

El jefe de la bancada massista dijo que intimará al ex luchador para que corrija o ratifique las graves acusaciones que lanzó sobre todos los concejales en la última sesión. “Sus dichos me ofendieron y agraviaron”, sostuvo.

El presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Luis Carranza, anunció que le enviará una carta documento a Jorge “Acero” Cali intimándolo a que ratifique o rectifique sus expresiones de la última sesión ordinaria, en la que afirmó que el intendente Ariel Sujarchuk “aprieta a los concejales” y los tiene “agarrados de las bolas”. En el caso que no se retracte, lo denunciará por el delito de injurias.

En una acalorada alocución, el pasado miércoles 28 de diciembre “Acero” Cali afirmó que “el intendente Ariel Sujarchuk extorsiona, aprieta a los concejales y los tiene agarrados de las bolas“. En ese momento Carranza no replicó los dichos del recientemente depuesto presidente del Concejo Deliberante de Escobar. Pero ahora anunció que no pasará por alto las graves acusaciones del ex luchador.

“Por la situación, el lugar y el tiempo en el que fueron vertidas, sus expresiones tuvieron la intención de lesionar mi dignidad y perjudicar mi reputación. Cali me ofendió y agravió”, sostuvo Carranza.

El jefe de la bancada massista, que dio a conocer su postura esta mañana en un comunicado de prensa, agregó: “A través de sus declaraciones injuriosas (Cali) buscó afectar mi honor y desacreditarme ante la comunidad del Partido de Escobar. Por eso le enviaré una carta documento intimándolo a que ratifique o rectifique dichas expresiones y, en el caso de que no se retracte, lo denunciaré por el delito de injurias”.

En tanto, sobre su relación con el intendente, aclaró: “Ariel Sujarchuk no me extorsionó ni me apretó. Si hubiera recibido algún tipo de presiones en relación al ejercicio de mi rol de concejal de la oposición, lo hubiera denunciado como lo voy a denunciar a Cali si no se retracta”.

