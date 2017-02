Acusaciones, chicanas y gritos en la primera sesión legislativa del año

El macrista Leandro Costa denunció al Ejecutivo por un expediente “manchado de corrupción” y desde el oficialismo le respondieron con crudeza: “Si quiere ser intendente, primero hágase peronista”. Tenso regreso a las bancas.

Como para no ser menos, la primera sesión de 2017 del Concejo Deliberante fue tan tensa y escandalosa como la última del año pasado. Lo que debía ser un simple trámite para despachar cuatro expedientes, a priori sin mayores contraindicaciones, se convirtió en una verdadera carnicería dialéctica entre el bloque oficialista y su par de Cambiemos, donde las acusaciones, chicanas y gritos fueron el plato fuerte del día.

La sesión extraordinaria que este miércoles inauguró el año legislativo comenzó a las 13.40, casi dos horas después de lo pautado, algo ya recurrente en la sala de Asborno 743, y giro en torno a dos convenios presentados por el Departamento Ejecutivo: uno con BA Desarrollo S.A. para ejecutar la “reconversión de luminarias por tecnología LED en la vía pública”; y otro con la Mutual “Nuestra Casa”, con el objetivo de generar un plan de viviendas sociales en el distrito. Ambos terminaron siendo aprobados por mayoría, no sin antes generar un debate con munición gruesa.

El primero de los acuerdos que buscaba convertirse en ordenanza fue duramente criticado por el presidente del bloque Cambiemos, Leandro Costa. “El programa es bueno, pero nuestras prioridades y las del Municipio vuelven a contrastar como aquella vez por la plaza de los $15 millones. Cómo les explicamos a los vecinos de Amancay -Savio- que no tienen iluminación, que el gobierno va a gastar $64 millones para reconvertir luminarias que ya están y ellos no van a tener una sola lamparita. Si este convenio se aprueba, no es para dar luz a donde no la hay”, cuestionó.

Luego, reveló algunos detalles económicos del expediente 15.624/16 para fortalecer su posición de rechazo. “El precio de mercado de la lámpara LED es de $15 mil, pero el Municipio las va a pagar $25 mil cada una -se cambiarán 2586 bombillas-. Me parece que rechazando este convenio estamos a tono con lo que la gente quiere”, concluyó, efusivo, el también funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Con más chicanas que argumentos sólidos, la respuesta del bloque oficialista no se hizo esperar. “Cambiemos no quiere ver la realidad. Con esta reconversión vamos a bajar el gasto y acompañamos la preocupación del señor presidente. Hemos sacado el aire -acondicionado- y ahora vamos a cambiar la bombita, porque realmente así vamos a solucionar el problema energético que tiene el país”, ironizó el presidente de Peronismo que Hace, Daniel Bufelli. “Es lógico que no vamos a coincidir con el pensamiento de Cambiemos, gracias a Dios”, remató.

Quien también salió a defender el convenio del Ejecutivo, aunque con datos concretos, fue el otrora referente del PRO en Escobar y ahora pseudo-oficialista, Miguel Jobe. “Con esta reconversión lumínica, se estima que habrá un ahorro de 22.000 megawatts en diez años, lo que representa un ahorro aproximado del 50% del consumo de energía que tiene el Municipio en estas 2586 luminarias. Esto redundaría en un ahorro -a moneda actual- de $122 millones -Edenor-, y en un ahorro de $52 millones en mantenimiento. Por eso hay que contrastar estos números contra los $64.800.000 que cuesta el programa y los $25 mil que nos quieren hacer creer que cuesta la lamparita”, señaló el titular del unipersonal bloque Proyecto Escobar, en un claro tiro por elevación al joven edil macrista.

Finalmente, la convalidación del convenio específico entre la Comuna y BA Desarrollos S.A., una empresa del Grupo Provincia, se aprobó por mayoría y en poco tiempo las noches de Escobar tendrán otro brillo, al menos donde no reina la oscuridad.

¿Sueño o pesadilla?

Pocos sueños son tan compartidos socialmente como el de la casa propia. Y con la idea de ayudar a concretarlo, el Municipio firmó un convenio con la Mutual “Nuestra Casa” para comenzar a construir 94 unidades habitacionales en distintos lugares del distrito. Pero para que las familias de sectores medios y populares puedan tener la posibilidad de comprarlas, a través de créditos blandos, el Concejo Deliberante primero tenía que aprobar el expediente 15.640/17.

Nuevamente, el principal opositor al acuerdo fue Leandro Costa, aunque en esta ocasión su discurso fue mucho más vehemente y hasta tildó de “mamarracho” al flamante programa de viviendas. “Todos estuvimos de acuerdo en labor parlamentaria que esto no era un plan social. Esto no es más ni menos que un negocio para una mutual que va a hacer en terrenos municipales viviendas a precio de mercado y que recién las va a entregar cuando las personas adjudicatarias hayan pagado el 40%. Eso ya existe en el mercado inmobiliario, acá no hay ninguna intervención del Estado”, fustigó el concejal.

Lejos de tranquilizarse, el joven endureció su postura y arrojó un manto de sospecha sobre el origen de la mutual y la genuidad del convenio con la Comuna. “Cómo se explica que la mutual aprobó su estatuto el 5 de enero -pasado- y el convenio se firmó el 11, tan solo seis días después. Esto es un expediente que está manchado de corrupción, sin lugar a dudas”, denunció Costa, sin pestañear y levantando el susurro de toda la sala.

Ante semejante acusación, quien recogió el guante fue, como era de esperarse, el siempre efervescente concejal oficialista, Oscar Fontán. “Costa nos trata de corruptos a nosotros, con todo lo que se están robando, con lo que está padeciendo la gente en este país. Con las jubiladas que no saben si comprar los medicamentos o pagar la luz por los tarifazos de su presidente. De qué nos está hablando. Traiga propuestas y deje de restar, así no se hace política concejal”, replicó el garinense, totalmente encolerizado. Y no fue todo.

“Hágase peronista primero. Alguna vez me dijo que se iba a pasar, venga que nosotros le abrimos las puertas. Pasase al peronismo, porque si quiere ser intendente así no va a llegar nunca”, concluyó Fontán, a grito pelado, fiel a su estilo.

Pese a la elevada temperatura que tomó el debate, el festival de chicanas entre las bancadas contrarias no cruzó el limite de lo verbal y terminó con la aprobación por mayoría del convenio entre el Municipio y la Mutual de Vivienda “Nuestra Casa”. De esta forma, el sueño de miles de escobarenses, quizás, esté más cerca.

Fuente: El Día de Escobar











