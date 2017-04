Las 15 frases más destacadas y perlitas del discurso de Sujarchuk ante los concejales

La apertura de las sesiones ordinarias dejó mucha tela para cortar. Las presencias de Silvio González y Maximiliano Patti, el desplante de “Acero” Cali y una serie de definiciones del Intendente, entre otras apostillas.

A Ariel Sujarchuk le sobraron veinte minutos. Había calculado que su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante tenía que durar una hora. De hecho, cuando se acercaba a esa marca un asistente arrimó un papel al estrado para marcarle el tiempo. Fue ahí donde empezó a saltear algunos papeles de la pila de apuntes que había llevado y aceleró el último tramo de su alocución más importante del año.

Larga pero no monocorde, la exposición del intendente se extendió por espacio de ochenta minutos, en los cuales prácticamente no dejó temas pendientes, deslizó varias autocríticas y cosechó 30 aplausos generalizados del variopinto auditorio que se dio cita en el microestadio del Club Sportivo Escobar, donde no pasaron inadvertidas las presencias del ex intendente Silvio González ni la de Maximiliano Patti, uno de los hijos del otrora jefe comunal y policía, preso por delitos de lesa humanidad.

Por momentos los aplausos fueron generalizados. Hasta Leandro Costa, su principal opositor, aplaudió más de una vez las palabras del intendente junto a sus pares del bloque Cambiemos. Distinta actitud adoptó Jorge “Acero” Cali, quien se mantuvo a cara de perro en toda la sesión y se negó a integrar la Comisión de Honor que acompañó el ingreso del jefe comunal al recinto, a pesar de que le correspondía por ser titular de una bancada.

Otra particularidad del discurso de Sujarchuk fue que no incluyó señalamientos, críticas ni chicanas -tan comunes en el ámbito legislativo- hacia la oposición. Todo lo contrario: invitó a los concejales a consensuar políticas de Estado y adelantó un paquete de ordenanzas que enviará al Concejo Deliberante. Las dos veces que mencionó a la gobernadora María Eugenia Vidal lo hizo de manera respetuosa y positiva; al presidente Mauricio Macri, en cambio, no lo nombró ni por elevación.

Como síntesis de los pasajes más salientes, estas fueron las quince frases principales del discurso de Sujarchuk ante los concejales:

1.

“En este primer de gestión no solamente tuvimos que acomodarnos sino también aprender, corregir y buscar la mayor cantidad de consensos posibles en el Concejo Deliberante”.

2.

“Tenemos la firme vocación de llevar adelante una gestión que no mire las próximas elecciones sino las próximas generaciones, que tengamos trascendencia en los actos de gobierno y nos ocupemos de aquellas cosas que hay que hacer, más allá de quien sea el intendente dentro de tres años”.

3.

“Yo no creo en las pesadas herencias, porque cuando me postulé para intendente sabía la situación del distrito. La virtud es continuar lo que está bien, mejorar lo que hay que mejorar y ocuparse de las cosas que hacen falta. No vinimos a ocupar cargos, vinimos a hacernos cargo de los problemas”.

4.

“Pese a que 2016 fue el año de mayor cantidad de precipitaciones en los últimos nueve años, el agua llegó a muchos lados pero no nos inundó como nos venía inundando en años anteriores”.

5.

“Hemos instalado 1.048 columnas metálicas, 2.049 brazos de iluminación y reparamos 20.000 luminarias. Falta mucho por hacer y me comprometo a volver a esta asamblea el año que viene con todas las luces del partido de Escobar reparadas”.

6.

“Nuestro distrito creció demográficamente de manera sustancial. Es estos últimos 15 años prácticamente duplicamos la población. Y esta tendencia de crecimiento en la región va a continuar así. Por lo tanto, debemos trabajar profundamente en la planificación a largo plazo. Y ahí le pido a todas las fuerzas políticas que nos integremos. Debemos darle certidumbre y crecimiento organizado al partido de Escobar”

7.

“A mí me gusta hacer. Pero reconozco que en ese impulso por hacer, a veces, tomo decisiones equivocadas. Pero no me equivoco en la intención de querer mejorarle la calidad de vida a los vecinos”

8.

“Es muy compleja la situación de la seguridad en la provincia. Nuestra gobernadora lucha contra las mafias y yo también lucho contra las mismas mafias en el partido de Escobar, mafias históricas y mafiosos de guante blanco”.

9.

“Todos conocemos y padecemos las dificultades que atraviesa el hospital Erill. Pero dejamos de decir que este es un problema ajeno a nosotros, por más que lo administre la provincia, para colaborar y hacer nuestro mayor esfuerzo posible por sacarlo adelante. Todos los vecinos de Escobar que decimos que nos importa el hospital debemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades. No nos acordemos solo cuando haya un problema grave y no estén los insumos necesarios”

10.

“Recuerdo cuando asumí decían que yo venía a cerrar las salas. Es un rumor que me dolió, porque la salud pública es la salud de todos. Hoy tenemos guardias médicas pediátricas de 24 horas en Maquinista Savio, con la mejor técnica y aparatología del partido de Escobar, aumentamos un 100% la cantidad de consultas en todas las especialidades, creamos el primer Hospital de Salud Mental y Adicciones de la provincia y en un mes vamos a inaugurar la UDP de Garín, que a ser un salto cualitativo histórico, con 30 camas de internación y el mejor tomógrafo que existe en el mercado”.

11.

“Señores concejales y queridos vecinos: Les pido que todos nos comprometemos parea tener un objetivo común, un sueño compartido, que es la posibilidad de terminar este año con la desnutrición en el partido de Escobar a través del programa Hambre Cero. Repartir comida no es un acto de prevendarismo, es un acto de justicia social”.

12.

“Comenzamos un programa de viviendas, que va a tener muchas etapas, y que también tiene sus críticas. Yo me la juego. El problema habitacional del distrito es grave, es serio, y también toca intereses. Este programa garantiza que la tierra de los escobarenses se distribuya entre los vecinos y no entre los dirigentes. Terminamos con esta patria inmobiliaria y la hacemos llegar la posibilidad de vivienda a los vecinos”

13.

“Quiero asumir un compromiso, que si tenemos disciplina tributaria, si los comercios que no están habilitados aprovechan nuestro plan de regularización y los que tienen más de un millón de metros cuadrados sin declarar se ponen regla, el año que viene voy a venir a esta asamblea legislativa habiendo tapado la gran mayoría de los baches que tienen nuestras calles”.

14.

“Vamos a transparentar todos los fondos, publicando cada uno de nuestros actos de gobierno”.

15.

“Tengo que hacer un mea culpa: en mi propia campaña me he excedido en el uso del espacio público para publicidad. Así que le pido al presidente del Concejo Deliberante que tengamos un acuerdo entre todos, donde todos los espacios políticos se puedan dar a conocer como corresponde, sin limitar ni cercenar a ningún espacio, pero cuidando lo que tanto nos cuesta construir entre todos. Desde el oficialismo asumo el primer compromiso”.

Fuente: El Día de Escobar











