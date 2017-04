Réplica del oficialismo a Leandro Costa: “Que no mienta más y se ponga a trabajar”

El concejal Oscar Fontán salió al cruce de las declaraciones del jefe de bloque de Cambiemos sobre las UGC. “Son una idea maravillosa del Intendente”, aseguró. También le contestaron Hugo Cantero y Daniel Bufelli.

En el inicio del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el bloque oficialista salió a defender con uñas y dientes a las Unidades de Gestión Comunitaria (UGC), que días atrás habían sido cuestionadas por el concejal macrista Leandro Costa.

El debate surgió a partir de una nota publicada la semana pasada por El Día de Escobar, donde el jefe de la bancada de Cambiemos cargó la red de 23 UGC que el Municipio puso en funcionamiento en 2016. “Quedó evidenciado que son un reducto más para que los seguidores del Intendente cobren su remuneración”, había dicho al referirse a un pedido de informes que presentó durante el receso legislativo y que fue tratado en la sesión de este miércoles.

Desde el oficialismo se turnaron para salir a responderle, algunos con mejores modales y otros sin esforzarse en apelar a eufemismos. Como el concejal Oscar Fontán, que le reclamó a Costa “que no mienta más y se ponga a trabajar”.

“Lo que pasa con el concejal es que no tiene posibilidades políticas de trabajo, porque no labura, esa es la verdad. Lo único que sé que ha hecho es tocar timbre”, disparó Fontán. Además, cuestionó que “decir que las UGC son reductos roza a guarida. No se animó a decirlo, pero es lo que está queriendo decir. No nos chupamos el dedo, tiene un doble sentido”, señaló.

“Que no mienta y se ponga a trabajar, ya se lo dije más de una vez”, insistió Fontán. Y afirmó que “las UGC son una idea maravillosa del Intendente, de tener representantes del Municipio en todos los barios y que el vecino tenga contacto directo con un responsable, no como antes, que era un militante o un puntero político”.

Por su parte, Hugo Cantero le recordó al concejal macrista que su padre, el senador provincial Roberto Costa, asistió el año pasado, en Garín, al lanzamiento de las UGC, a las que definió como “una primera ventanilla de la Municipalidad en cada barrio”.

También el jefe del bloque Peronismo que Hace se sumó al debate, afirmó que “las UGC fueron un acto transformador del Intendente, aunque al principio nos costó entenderlo, para tener una mejor articulación con la comunidad” y le endilgó a Costa su “doble rol” de concejal y funcionario nacional.

En su defensa, Costa diferenció que “reducto no es un adjetivo sino un sustantivo” y alegó que la intención del proyecto es transparentar la gestión. “Queremos informarnos nosotros para poder informar a los vecinos”, dijo.

Pese a cuestionarle sus declaraciones, el oficialismo acompañó con su voto el despacho de mayoría para elevar al Ejecutivo el pedido de informes.

La sesión, que comenzó 10.20 y finalizó a las 13.30, contó con la presencia de 22 de los 24 concejales, ya que no asistieron Jorge Cali (8 de Octubre) ni Viviana Gaitán (Unidos por Escobar).

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios