El Concejo Deliberante le aprobó la rendición de gastos de 2016 a Sujarchuk

El balance de su primer año de gestión en el Municipio arrojó un superávit de $300 millones, que representó el 18% del Presupuesto de 2016. Los concejales de Cambiemos se sumaron al oficialismo, aunque con algunas críticas.

El Concejo Deliberante de Escobar aprobó este miércoles por amplia mayoría la Rendición de Cuentas del primer año de gestión del intendente Ariel Sujarchuk, que arrojó un histórico superávit de $300 millones, sobre un Presupuesto 2016 que llegó a totalizar $1.600 millones, lo que equivale a un ahorro del 18% de los recursos disponibles.

El balance contable del Municipio fue aprobado por 23 concejales. El único que votó en contra fue el solitario Jorge “Acero” Cali, quien curiosamente no argumentó su posición.

El bloque de Cambiemos, en cambio, sí expresó algunas críticas, más allá de haber acompañado el despacho de la mayoría. Concretamente, el concejal Leandro Costa cuestionó que Sujarchuk haya decidido generar una reserva en vez de gastar todo el dinero disponible en las arcas comunales.

“Se gastó en personal siete veces más de lo que se invirtió, casi el 50% del Presupuesto. Pero lo más importante para nosotros, porque no nos gusta y no está bien, es que cierren las cuentas con un superávit de $300 millones. El dinero está para gastarlo en las cosas que tanto necesita la gente de Escobar”, razonó el jefe de la bancada macrista.

“Esos 300 millones podrían ser asfaltos, iluminación. Se podrían haber utilizado de una manera bastante mejor que tenerlos guardados en el banco”, concluyó Costa.

El titular de la bancada oficialista, Daniel Bufelli, le retrucó que el intendente “fue austero por culpa de la política que lleva adelante el gobierno nacional”. Y siguió: “Más allá de la inflación, que no bajaron como prometieron, y la incertidumbre por lo que podía pasar, no abandonamos los objetivos que se habían comprometido con esta sociedad. Y les puedo asegurar que en los próximos 120 días no quedará un bache en el partido de Escobar”, arriesgó el edil garinense.

Por su parte, el también oficialista Oscar Fontán aportó números para ponderar la gestión de Sujarchuk: “Cuando comenzó tenía $975 millones y solo alcanzó para pagar los sueldos, algunas de las deudas que había y el resto eran partidas afectadas. Sobraban nomás alrededor de 22, 23 millones de pesos, en un distrito con muchas dificultades. Si hoy estamos hablando de superávit, me parece que se ha dado un paso importante y no tiene sentido que se haga ese planteo”, deslizó en dirección a Costa.

Así las cosas y sin más debate, oficialistas y opositores convalidaron la administración de los fondos públicos del primer año de gestión de Sujarchuk.

Fuente: El Día de Escobar











