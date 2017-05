Horas antes de la votación en el Senado de la Nación, los concejales de Escobar también se pronunciaron contra la impunidad a los represores, aunque no coincidieron en los argumentos y votaron despachos divididos.

El Concejo Deliberante de Escobar sancionó este miércoles una resolución de repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia la Nación que concedió el beneficio del 2×1 a un represor civil condenado por su participación en la última dictadura militar.

A tono con las expresiones vertidas por una inmensa mayoría de la sociedad, los ediles escobarenses también repudiaron el polémico dictamen del máximo tribunal en la causa del secuestrador y torturador Luis Muiña, por el cual se aplicó por primera vez el beneficio de la Ley N°24.390 a un sentenciado por delitos de lesa humanidad, a pesar de los estándares internacionales de DD.HH.

Así, el fallo de la Corte Suprema podría sentar jurisprudencia para causas similares y, por defecto, abrirle las rejas a una gran cantidad de genocidas.

Al tratarse el tema, hubo unanimidad en la concepción general del reclamo, pero marcadas disidencias respecto a los considerandos de los proyectos presentados por los distintos bloques, lo que terminó generando un debate que acaparó la mayor parte de la sesión, que se extendió desde las 11.30 hasta las 15.

“Este fallo es escandaloso como pocos. El riesgo que se está estableciendo a partir del mismo es la creación de una nueva mayoría automática -en la Corte- capaz de aprobar cualquier aberración. Además, cualquiera sabe que Cambiemos tiene una suerte de posición antipática hacia la política de derechos humanos y se están aplicando medidas de disciplinamiento social. Por eso es tan importante la expresión del pueblo en la calle y la que se dé en este recinto”, expresó el concejal Hugo Cantero (Peronismo que Hace/FPV).

“Hoy discutimos dos tipos de proyectos: uno que es duro y otro que es tenue y no le quiere pegar a los jueces. A este no lo vamos a acompañar, porque si tenemos que sacar los considerandos no estamos siendo fieles con nuestros compañeros desaparecidos. Y el que es amigo de un juez, y por eso no lo quiere castigar, que se quede con el juez. Yo me quedo con los desaparecidos”, manifestó, con evidente enojo, María Rosa Pereyra, del mismo bloque.

Desde el Frente Renovador, Gonzalo Fuentes Arballo recogió el guante: “No hay nadie en este recinto que pueda avalar cualquier hecho atroz que se haya cometido en el pasado. No es eso lo que está en discusión acá, sino un fallo de la Corte Suprema de la Nación que la población en general y todos los espacios políticos desaprobaron”, respondió inicialmente el edil massista, horas antes de que el Senado de la Nación aprobara por unanimidad -56 votos a 0- el proyecto de ley para limitar el 2×1 en casos de lesa humanidad, que ahora deberá ser promulgado por el presidente Mauricio Macri.

“La Argentina es adherente a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad de la ONU. Y las convenciones internacionales forman parte de nuestra Constitución, con lo cual este fallo y la aplicación de esta ley, que fue derogada -en 2001, por la N°25.430-, va en contra de toda una construcción de lo que se llama el bloque de derechos federales, por lo que es ilegítima”, explicó el abogado y ex funcionario municipal.

Mientras que el bloque de Cambiemos prácticamente no participó de los debates, la resolución redactada por el bloque massista fue aprobada por mayoría y de esta forma el Concejo Deliberante sumó su voz al concierto de repudios contra el fallo de la Corte.

La cuarta sesión ordinaria de este año contó con la presencia de 20 ediles: ausentes Daniel Bufelli (FPV), Jorge Cali (8 de Octubre), Viviana Gaytán y Sebastián Rey (Unidos por Escobar).

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios