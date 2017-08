Día histórico para Loma Verde: Ya es la sexta localidad del partido de Escobar

La iniciativa impulsada por el Departamento Ejecutivo consiguió el acompañamiento de todas las bancadas. Los vecinos aplaudieron la votación, que convirtió en realidad un largo anhelo.

El Concejo Deliberante sancionó por unanimidad este mediodía una ordenanza que declara a Loma Verde como la sexta localidad del partido de Escobar, en una sesión que contó con la presencia de decenas de vecinos que coronaron con un aplauso la votación del proyecto impulsado por el Ejecutivo.

El tratamiento del expediente fue bastante exprés. Antes de votarlo, la concejal oficialista Patricia Durán pidió la palabra para resaltar que se trataba de una iniciativa del intendente Ariel Sujarchuk que apunta a “fomentar la identidad, la interrelación y las expresiones culturales” de todas las localidades. También valoró el acompañamiento de las demás bancadas.

Por su parte, el jefe del bloque del Frente Renovador, Luis Carranza, destacó que “Loma Verde ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años”. Y sostuvo que no sería la sexta sino “la séptima localidad” del distrito, rememorando un proyecto aprobado años atrás para darle el mismo rango al barrio 24 de Febrero, de Garín. Pero se equivocó, porque en aquel entonces fue una resolución a la Legislatura provincial, que no prosperó, y no una ordenanza como ahora.

En el mismo error cayó después el oficialista Hugo Cantero al darle la razón. “Esto es solamente un punto de partida, hay que seguir luchando por más”, agregó el concejal de Maquinista Savio, de cara a los vecinos que se acercaron al recinto de la calle Asborno y que celebraron al ver cumplido un largo anhelo para consolidar su propia identidad y pertenencia.

La ordenanza sancionada no solo determina la creación de la sexta localidad del partido de Escobar sino que también delimita sus límites geográficos en los cuatro puntos cardinales, lo que aportará certezas sobre un aspecto históricamente difuso de esta zona, que se extiende a ambos márgenes de la autopista Panamericana, entre los kilómetros 53 y 60, abarcando varios barrios.

Además, establece la creación de una Comisión de Diagnóstico y Relevamiento que “deberá producir un informe público con los alcances urbanísticos, históricos y ambientales” de la flamante localidad. Estará integrada por funcionarios de las secretarías de Desarrollo Territorial y de Planificación e Infraestructura del Municipio, junto a representantes de la comunidad lomaverdense. El plazo para producir dicho informe es de 60 días.

No obstante, la fecha de fundación simbólica de la flamante localidad será una facultad exclusiva del Ejecutivo, según lo estipulado en el quinto y último artículo de la norma, que fue sancionada por los 23 concejales presentes (faltó Daniel Buffeli, de Unidad Ciudadana).

De esta manera, Loma Verde pasa a tener el mismo rango que Belén de Escobar, a la que perteneció hasta ahora; Garín, Ingeniero Maschwitz, Maquinista Savio y Matheu, las otras cinco localidades del distrito.

Fuente: El Día de Escobar











