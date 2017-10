La presidencia de Garrone y otras perlitas de la última sesión previa a las elecciones

Ante la ausencia del mandamás del Legislativo, Pablo Ramos, la concejal del bloque Unidos por Escobar debió subir al estrado y conducir la convocatoria. Fue una jornada con poco para destacar.

Sin sobresaltos, grandes debates ni proyectos resonantes, aunque sí con algunas perlitas, en el Concejo Deliberante de Escobar se llevó a cabo este miércoles la última sesión previa a las elecciones legislativas.

La mayor particularidad de la jornada, que arrancó a las 11:15 y se extendió casi por una hora, fue la ausencia del presidente del Concejo, Pablo Ramos -trascendió que tenía una reunión en Capital-, lo que derivó en que la concejal Gabriela Garrone, quien está a cargo de la vicepresidencia primera, suba al estrado para conducir la sesión.

Pese a algunas pifias y equivocaciones típicas de la inexperiencia, la concejal del bloque Peronista Unidos por Escobar llevó la batuta sin problemas y con la ayuda de sus pares, que supieron tomar con gracia sus errores. Así, se convirtió en la primera mujer que comanda una sesión desde que lo hiciera su actual compañera de bancada, Viviana Gaitán, en el segundo mandato de Luis Patti en la Intendencia (1999-2003).

En cuanto al tratamiento de los diferentes expedientes, poco hubo para destacar en general, aunque algunos pasajes rompieron con la monotonía.

Debate picante por las eximiciones

El único momento de tensión se vivió durante el tratamiento de un proyecto para que los centros de jubilados sean eximidos del pago de tasas “Son 10 mil pesos por año, algo que no significa mucho para las arcas municipales”, aseguró el macrista Leandro Costa, autor de la iniciativa. Pero Luis Carranza (Frente Renovador) y Miguel Jobe (Proyecto Escobar) coincidieron en proponer que el expediente sea elevado al Ejecutivo para solicitar informes.

“Algunos informes que aquí se piden no hacen falta. Queda claro que no hay voluntad ni de aprobarlo ni de solicitar informes”, refunfuñó Costa, al tiempo que acusó a los concejales de “no estar diciendo la verdad” y se trenzó en un ping pong con el oficialista Daniel Bufelli. Jobe recogió el guante: “A esta altura de mi vida, que me tilden de mentiroso no me gusta”, replicó. Finalmente, el expediente pasó al Ejecutivo.

Madygraf cerró la grieta

La grieta quedó a un lado al aprobarse por unanimidad un proyecto de ordenanza que exime a la cooperativa Madygraf (ex Donneley) del pago de tasas municipales. “Quiero felicitarlos por el coraje que tuvieron”, afirmó Costa ante la atenta mirada de una veintena de obreros gráficos presentes.

Desde la bancada del Frente Renovador, Luis Carranza destacó el consenso alcanzado: “Acá ha habido un ejemplo de trabajo de los distintos bloques que conforman este cuerpo”, señaló.

¿Dónde está el viejo puente de La Arenera?

Uno de los puntos llamativos del Orden del Día fue el expediente 15975/17: un proyecto de comunicación presentado por Cambiemos por el cual se solicita que la empresa Consultatio informe el paradero del antiguo puente de La Arenera, que aparentemente habría “desaparecido” luego de que se construyera el nuevo acceso vehicular sobre el Arroyo Escobar.

De manera sorpresiva, la iniciativa fue aprobada por unanimidad y sin que ningún concejal pida la palabra para referirse a la insólita situación.

Minuto de silencio en memoria de dos ex concejales

Apenas iniciada la sesión, se realizó un minuto de silencio en memoria de los ex concejales Oscar “Cacho” Cabrera y Juan Carlos Parlatto, quienes fallecieron el pasado viernes y domingo, respectivamente. El primero, oriundo de Savio, tuvo mandato entre 2005 y 2009; el segundo era de Garín y, entre otras cosas, fue funcionario municipal y presidió el bloque oficialista en el período 2011-2015.

“Fueron dos personas muy queridas y simplemente quería recordarlos”, expresó la concejal Gaitán al pedir el minuto de silencio.

El peronismo según Buffelli

Con muchas ganas de ser protagonista e irse por las ramas, el concejal Bufelli pidió la palabra en la apertura de la sesión para recordar un nuevo aniversario del nacimiento del ex presidente Juan Domingo Perón. Sin embargo, su larga semblanza destacó la “preocupación” del líder del justicialismo ante el avance del comunismo y terminó criticando al “neoliberalismo cruel”.

“Desde este bloque le decimos basta a esta aristocracia que viene por los derechos del pueblo y de los trabajadores”, concluyó el verborrágico titular del bloque oficialista Peronismo que Hace, acompañado por un tímido aplauso.

Dos ausencias en las bancas

Además del presidente del Concejo Deliberante, hubo otro edil que no estuvo presente en la sesión: Javier Pérez, del Frente Renovador, quien incurrió en su tercera ausencia durante las últimas siete sesiones.

Que Matheu sea ciudad

Por amplia mayoría y en coincidencia con proyectos anteriores, el Concejo Deliberante aprobó una resolución dirigida a la Legislatura provincial para que declare ciudad a Matheu. Fue una resolución de insistencia, ya que la primera no obtuvo ninguna contestación formal.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios