Asesinaron a un peligroso delincuente en el barrio Bedoya de Garín

Se trata del joven Matías Palombo, quien habría sido ultimado de cuatro disparos en la cabeza en un presunto ajuste de cuentas. Los vecinos que sufrieron sus fechorías celebraron la muerte en las redes sociales.

Un peligroso y conocido delincuente de Garín fue asesinado este sábado a la madrugada en un presunto ajuste de cuentas. Media localidad celebra su muerte.

La víctima se trata del mal afamado Matías Palombo, un joven de 18 años que desde hace mucho tiempo tenía a maltraer a los vecinos de los barrios Cri cri y Bedoya, donde robó, golpeó y disparó hasta el hartazgo. Justamente, fue en este último suburbio de la ciudad donde finalmente pereció cerca de las 4 luego de ser baleado en un hecho que, hasta ahora, arrojó más dudas que certezas.

Desde la Jefatura Distrital de Policía informaron a El Día de Escobar que el ladrón falleció en el patio de la casa de su madrina, en calle Brasil 1187, donde ingresó pidiendo auxilio con una herida de bala en uno de sus músculos intercostales derechos. Pero al ser consultados sobre el móvil del disparo, respondieron con un categórico, “no sabemos qué paso”.

Mientras que por otro lado, fuentes oficiosas del barrio contradijeron la versión oficial y avisaron a este medio que si bien cayó sin vida en el susodicho domicilio, el peligroso malhechor fue ultimado de cuatro disparos en la cabeza tras comenzar una reyerta con otro delincuente de la zona.

Según estos testimonios, Palombo habría tiroteado la casa de este sujeto, del cual no se quiso revelar la identidad, por un conflicto que mantendrían desde hace algún tiempo. Como respuesta a esta acción, el dueño de la finca baleada lo fue a buscar con otras personas y cuando lo encontró le efectuó varios disparos hasta acabar con su vida.

Cualquiera sea el motivo y la forma del crimen, poco le importó a los vecinos de los barrios Bedoya y Cri cri, que celebraron efusivamente en redes sociales la muerte del popular malviviente, sobre quien pesaba un pedido de captura activo por “Tentativa de homicidio”, entre otros delitos de su autoría.

“¡Justicia! Tanto mal que ha hecho le volvió”. “Al fin la justicia llegó. Tarde pero seguro”. “El pibe hizo lo que quiso y así terminó. ¡Uno menos!”. Estas y otras tantas expresiones -cargadas de una profunda aversión- fueron vertidas por los vecinos en la comunidad de Facebook “Sumate a Garín”, donde muchas víctimas del joven criminal también se animaron a narrar sus propias experiencias.

“Yo tuve que dejar mi trabajo porque un día cuando llegaba de trabajar, casi a las 2 de la mañana, este chico me asalto y estuve cuatro meses con ataques de pánico, ya que me puso un cuchillo en el cuello y me golpeó. Es horrible tener que andar con miedo a que te hagan algo”, expresó una mujer, en medio de la catarsis colectiva que invadió la red social tras conocerse la funesta noticia.

“No se olviden que este señor incendió una casa con gente adentro y mató a una familia entera”, denunció otro vecino, haciendo referencia al trágico episodio del barrio Bedoya, que se cobró la vida de cuatro personas en la madrugada del jueves 14 de noviembre de 2014 y por el cual no hubo ningún detenido.

En definitiva, la causa por el deceso del joven Matías Palombo fue caratulada como “Homicidio” y quedó a cargo de la UFI y Juicio N°6 de Zárate-Campana, que ahora deberá esclarecer el asesinato de, paradójicamente, uno de los delincuentes más peligrosos y conocidos de Garín.

Fuente: El Día de Escobar





1





Comentarios

comentarios