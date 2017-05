Ofrecen una recompensa de $500 mil por datos sobre el paradero de una joven

Yanina Soledad Jerez fue vista por última vez el 26 de agosto de 2011 en un pub de Maquinista Savio. Al momento de su desaparición tenía 18 años. Sospechan que pudo ser víctima de una red de trata de personas.

Hace seis años que nadie sabe nada de ella. Y su familia la está buscando. Por eso, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 500.000 pesos para quienes aporten datos sobre el paradero de una joven desaparecida en 2011 en el partido de Escobar.

La suma de dinero está destinada a recabar información que ayude a encontrar a Yanina Soledad Jerez, quien fue vista por última vez el 26 de agosto de 2011 en un local de esparcimiento nocturno denominado “El Pa”, ubicado frente a la estación de trenes de Maquinista Savio, según precisa la resolución 465 del Ministerio de Seguridad, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por su titular, Patricia Bullrich.

La recompensa será pagada “a aquellas personas quienes, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero” de la joven, aclara el texto.

Según se detalla en la disposición, Jerez es “soltera, argentina, de contextura delgada, tez blanca, cabellos teñidos de rubio, de un metro y 55 centímetros de estatura”.

Las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia al 0800-555-5065.

El pago de la recompensa será realizado “previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información aportada, preservando la identidad del aportante”.

Al momento de su desaparición, Yanina cursaba sus estudios secundarios en la Escuela Nº28 de Maquinistas Savio, tenía 18 años y un bebé de dos, que quedó a cargo de su abuela, Rosa.

“Era una chica a la que le gustaba mucho salir, pero siempre volvía. Andaba con un hombre grande que dice que no sabe dónde está y que no se hace cargo de nada”, le contaba a El Día de Escobar su tío, Osvaldo Coteleso, cuando aún no se había cumplido el primer año de su desaparición.

En el círculo familiar de la joven piensan que pudo haber sido víctima de alguna red de trata de personas o de esclavitud sexual. En su momento, algunas chicas de la zona revelaron que un hombre del barrio les estuvo prometiendo “cosas”, pero ninguna de ellas le hizo caso.

Sin embargo, este vecino le habría dicho a Yanina que la llevaría a Misiones para vivir con ella y el bebé. Pero no se sabe hasta dónde llegó la Policía con esta línea investigativa. Por ahora, el caso es un absoluto misterio.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios