Operativo “Primavera Blanca”: Incautan 622 envoltorios de cocaína en Maschwitz. También secuestraron un ladrillo de marihuana, armas, celulares y dinero. Fue tras una serie de allanamientos a viviendas del barrio Doña Justa. Del procedimiento participaron la DDI, Infantería, Grupo Halcón y el GAD.

A post shared by El Día de Escobar (@eldiadeescobar) on Sep 21, 2017 at 3:29pm PDT