Partido UNIR plantó bandera en Escobar, con Luis “Beto” Rodríguez como referente

Con la presencia del diputado nacional Alberto Asseff, la agrupación comenzó a organizar su junta distrital pensando en las elecciones primarias. Críticas a Cambiemos y a Sujarchuk.

De cara a las próximas elecciones primarias, el Partido Nacionalista Constitucional UNIR (Unión para la Integración y el Resurgimiento), integrante del Frente Renovador, empezó a organizar su junta promotora distrital en el partido de Escobar, donde tiene como referente al peronista Luis Alberto Rodríguez.

En tren de ir uniendo voluntades, el diputado nacional Alberto Asseff, fundador y presidente de UNIR, encabezó el pasado jueves un acto en el Club de Leones de Escobar. Fue una especie de lanzamiento de la agrupación, que se propone participar de las elecciones primarias del 13 de agosto en los 135 distritos de la provincia.

“Hay que unir a los argentinos, tenemos bastantes problemas acumulados en el país como para ir dividiendo energías y fracturando la voluntad común de resolverlos. Tenemos que poner un poco de patriotismo, que hoy es un concepto muy olvidado. La Argentina debe ser para todos, a través de un concepto articulador básico, que es el trabajo”, sostuvo Asseff en declaraciones a El Día de Escobar.

“La gente está con mucha incertidumbre por el cambio que presuntamente estamos viviendo”, agregó el dirigente encolumnado en el Frente Renovador, aunque no abundó en elogios al hablar sobre Sergio Massa: “Es una de las figuras emergentes que puede sintetizar el proyecto de gobierno del que queremos ser parte, pero en el andar y en la construcción se puede consolidar este u otro liderazgo”, aclaró el también miembro del Parlasur.

Por su parte, el coordinador provincial de UNIR, Hugo Juárez, enfatizó que “ha llegado el momento en que la militancia tiene que ser protagonista, y nosotros queremos ser parte de un proyecto de gobierno, con dedicación, trabajo y humildad”. Asimismo, evaluó que el gobierno nacional “se equivocó y mucho. De hecho, empezaron de arriba para abajo, favoreciendo primero a los que más tienen. Abogamos para que terminen su mandato como corresponde, pero nosotros tenemos otra mirada sobre las necesidades de nuestro pueblo”, advirtió.

Rodríguez, en tanto, expresó sus diferencias con la gestión de gobierno del intendente Ariel Sujarchuk: “Yo veo lo que dice la gente. Todo el mundo se queja de las inundaciones, de la luz, del agua, de las cloacas. Están haciendo obras que deciden ellos, pero no sé si son las que el pueblo necesita. Las prioridades no están bien marcadas y de eso se queja la gente. Hay 200 mil cosas que pueden hacer y no las hacen”, opinó.

Además, el precandidato a intendente de Compromiso Federal en las primarias de 2015 afirmó que UNIR “es una de las cosas más puras que hay” y convocó a los vecinos a participar: “Necesitamos que la sociedad nos dé una mano en esto, sin banderías políticas. Si no nos unimos, nadie logra nada”, concluyó.

Fuente: El Día de Escobar











