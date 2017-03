Fuerte controversia por el supuesto envío de fondos provinciales al Municipio

En Cambiemos afirman que Vidal transfirió un anticipo de 30% de un total de $67 millones para obras. Pero el oficialismo niega que ese dinero haya llegado: “Los escobarenses estamos financiando a la Provincia”, replicaron.

El supuesto envío de fondos provinciales al Municipio para financiar obras de infraestructura en el partido de Escobar desató esta semana un nuevo fuego cruzado entre los concejales de Cambiemos y del Frente para la Victoria.

La polémica empezó a partir de una campaña publicitaria en Facebook iniciada por el presidente del bloque de concejales de Cambiemos y funcionario del gobierno nacional, Leandro Costa, bajo el título “La Provincia destina más recursos a Escobar”.

El anuncio daba cuenta de que el gobierno provincial había destinado “más de 67 millones de pesos” al fondo de infraestructura para obras en el distrito. “El adelanto del 30% ya fue recibido por la Municipalidad”, afirmaba el anuncio, que incluyó loas a la gobernadora: “Gracias a la decisión de María Eugenia Vidal los recursos llegan a todos los municipios sin importar el color político que gobierne. El cambio también llega a Escobar”.

La campaña desplegada en la popular red social estuvo acompañada por la distribución de volantes en la vía pública con la misma información, lo que generó un fuerte impacto en la opinión pública y obligó a los concejales que responden al intendente Ariel Sujarchuk a no quedarse cruzados de brazos y dar una versión diametralmente opuesta.

“Hoy los escobarenses estamos financiando a la Provincia, que ha venido incumpliendo el compromiso de enviar los fondos para la concreción de nuevas obras. Aún estamos esperando los 13 millones de pesos que hacen falta para finalizar la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín, dinero que debería haberse remitido durante 2016”, expresaron desde el bloque Peronismo que Hace – Frente para la Victoria en un comunicado.

La embestida no quedó ahí: “Esos recursos, que pertenecen a los escobarenses pero que no llegan al distrito, están siendo reemplazados por fondos propios del municipio, generados genuinamente gracias al esfuerzo de nuestra población. No es para nada sencillo hacer el trabajo de dos con el dinero de uno”.

En otro tramo de la desmentida, los concejales recordaron que los recursos a los que hace mención Cambiemos “no son un regalo” ni “un acto de benevolencia” de Vidal sino que surgen de un acuerdo político con la gobernadora que Sujarchuk y otros intendentes peronistas alcanzaron el año pasado para destrabar la votación del presupuesto provincial en la Legislatura.

“Los jefes comunales cumplieron su parte. Pero no se puede decir lo mismo por parte de las autoridades provinciales. En conclusión: gestionamos con nuestros fondos lo que la Provincia debería gestionar con los suyos; y la Provincia retiene recursos de Escobar, que debemos remplazar con los que generemos en el distrito”.

“En estas condiciones, cuesta pensar que la gobernadora Vidal pueda encontrar una fuente más barata de financiamiento que el esfuerzo de los escobarenses”, concluyeron los concejales de Sujarchuk.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios