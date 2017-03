Portación de apellido: Maxi Patti se acerca a Duhalde para ser candidato a concejal

En busca de un trampolín que le permita entrar al Concejo Deliberante, el hijo del ex intendente podría postularse por una colectora de Cambiemos de corte peronista. El armado de esa boleta está a cargo del ex gobernador.

En las últimas elecciones tuvo que tragar saliva, agachar la cabeza y quedarse masticando bronca luego de que en Cambiemos lo dejaran aislado y negaran su nombre (más bien, su apellido) para no afectar la figura de Mauricio Macri. Pero este año Maximiliano Patti (40) vuelve a la carga para lograr su nuevo propósito: ingresar al Concejo Deliberante de Escobar.

El segundo de los cuatro hijos del ex intendente Luis Patti logró esta semana un requisito imprescindible para darle sustento a sus aspiraciones: sacarse una foto con el ex presidente provisional Eduardo Duhalde, quien viene manteniendo reuniones con dirigentes peronistas para darle forma a una eventual lista colectora de Cambiemos. No está confirmado, pero es una carta que el gobierno estaría decidido a jugar para evitar que se fortalezcan sectores como el kirchnerismo o el Frente Renovador.

Del encuentro de Maxi Patti con el otrora gobernador provincial no se supieron detalles: ni dónde fue, ni cuándo, ni cuánto duró. Pero la foto circuló por las redes y logró el efecto deseado: poner su nombre sobre la mesa, que se empiece a hablar de él y se lo tenga en cuenta como posible animador de las próximas elecciones.

En 2015, el hijo del ex policía, condenado a prisión perpetua por su participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, debió soportar que el macrismo lo “ninguneara” por razones estratégicas después de haberle dado aire para que salga a la calle: en el tramo decisivo de la campaña, no convenía asociar su apellido al del actual presidente.

A pesar de la fluida relación que mantenían con él varios operadores locales del PRO, Mauricio Macri negó cualquier contacto con alguien de la familia Patti cuando vino a Escobar para encabezar un acto en el Club Sportivo, días antes de las PASO. Fue un trago amargo y difícil de asimilar, pero del que Maxi Patti ya parece haberse repuesto para ir por la revancha.

Sus pocos antecedentes políticos se remontan a una lejana candidatura a concejal por San Isidro y el controvertido paso que tuvo por la Dirección de Turismo del Municipio en 2008, cuando su padre estaba en prisión y el entonces intendente Sandro Guzmán acababa de dejar el Paufe para sumarse al kirchnerismo.

Actualmente es dueño de la disco Vika, ubicada sobre la Colectora Este a la altura del kilómetro 47, una de las preferidas del piberío escobarense.

Para el armado que está gestando Duhalde también se había mencionado el nombre del cada día más devaluado Jorge “Acero” Cali. Y no era un simple rumor: lo había dicho con todas las letras y en declaraciones periodistas el ex diputado Octavio Frigerio, padre del ministro del Interior. Sin embargo, la sucesión de escándalos que envuelven al depuesto presidente del Concejo Deliberante lo convierten en un aliado de plomo. Maxi Patti, en cambio, podría traccionar mucho más. Simplemente, por portación de apellido.

Fuente: El Día de Escobar











