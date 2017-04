Scioli pasó por Escobar y sostuvo que “las mayores grietas se dan por la desigualdad”

El ex gobernador se reunió con el Intendente y recorrió las últimas obras inauguradas por el Municipio. “Vengo a reconocer el titánico esfuerzo que está haciendo”, afirmó. Y evitó dar definiciones sobre una posible candidatura.

En una nueva escala de la recorrida que viene realizando por la provincia de Buenos Aires, el ex gobernador Daniel Scioli se reunió este mediodía con el intendente Ariel Sujarchuk y luego visitó el flamante Hospital Municipal de Salud Mental y Adicciones, el circuito aeróbico de la calle Travi y la remodelación de la Plaza de los Niños, en Belén de Escobar.

“Vengo a reconocer el titánico esfuerzo que está haciendo el intendente y la transformación que está llevando adelante en Escobar”, expresó Scioli al término de la caminata, de la que también participó la diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez y que concluyó en el Hogar de Abuelas “Eva Perón”, donde él y Sujarchuk brindaron una informal rueda de prensa.

El dos veces gobernador también destacó la “sensibilidad y visión moderna” del jefe comunal al tiempo que elogió su capacidad para “administrar el Municipio con criterio de equidad tributaria, generando recursos genuinos para volcarlos en beneficio de la comunidad y que Escobar crezca”.

Por su parte, Sujarchuk reveló cómo surgió el encuentro con Scioli: “Vio a través de los medios la inauguración del Hospital de Salud Mental y Adicciones y me escribió por WhatsApp para venir a conocerlo”, contó. “Es un honor recibirlo nuevamente, porque, además de ser un compañero, fue gobernador durante ocho años, es nuestro referente político y un militante que sigue recorriendo la provincia”, amplió.

Sobre la situación del país, Scioli sostuvo que “el cambio del que tanto se hablaba no está generando los resultados que la gente esperaba, al contrario”. Y subrayó: “Nos preocupa lo que pueda venir. No porque el gobierno tenga malas intenciones, sino porque la dinámica del endeudamiento nos va llevando a una agenda muy compleja”.

“Nosotros somos una oposición responsable, pero también el gobierno tiene que actuar con plena responsabilidad, no viendo fantasmas donde no hay, como la herencia antes y ahora los supuestos intentos de conspiración. Ha pasado un tiempo prudencial: los trabajadores, los comerciantes y la clase media han sido muy pacientes”, señaló el ex candidato presidencial.

En ese orden de ideas, advirtió que “las mayores grietas en una sociedad se dan con las desigualdades. Cuando la inflación va por arriba del aumento de los salarios se retraen las ventas, baja la actividad y a la gente no le alcanza”, evaluó. “Nosotros también hacemos autocrítica y reflexión, para que la sociedad tenga una alternativa que la pueda defender bien de la próxima etapa del ajuste”, anticipó Scioli.

No obstante, y fiel a su estilo cauteloso, evitó dar definiciones sobre una eventual candidatura en las próximas elecciones legislativas, aunque no ocultó su interés: “Quiero aportar mis ideas y mi visión de las cosas. Hoy es eso, poner el oído y estar cerca de los intendentes. Luego nuestro espacio definirá”.

Antes de irse, se refirió al conflicto docente que se vive en la provincia: “Esperemos que se supere, que todos hagan el mayor esfuerzo y se pueda regularizar. Quien ha estado ahí comprende en profundidad los problemas”, expresó ante la consulta de El Día de Escobar.

De la actividad también participaron el hermano del ex gobernador, Nicolás Scioli; el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos, y el secretario general de Gobierno del Municipio, Javier Rehl, entre otros funcionarios y concejales.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios