Iván Petrella dio una charla en Escobar y afirmó que “el cambio cultural ya empezó”

El funcionario del Ministerio de Cultura de la Nación, ex legislador y docente universitario encabezó una nueva jornada del ciclo de conferencias de Cambiemos, junto al concejal Leandro Costa.

El secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación, Iván Petrella (47), participó este jueves del ciclo de charlas organizado por Cambiemos y brindó una disertación sobre la actualidad política del país. El encuentro se desarrolló en el Comité de la UCR de Escobar y tuvo como anfitrión al presidente del bloque de concejales macrista, Leandro Costa.

Legislador porteño entre 2013 y 2015, Portella estudió en Harvard, fue profesor titular de cátedra en la Universidad de Miami y actualmente da clases en las universidades de San Andrés y Di Tella. Además, es uno de los referentes de la fundación Pensar -usina del PRO- y en 2015 editó el libro Que se metan todos.

A lo largo de su alocución, el funcionario nacional analizó la situación política y social del país, mantuvo un intercambio fluido con el auditorio y dejó, entre otros, los siguientes conceptos:

“¿Cuántas veces en nuestro país, simplemente, no se hizo lo que se tenía que hacer? Por desidia, por corrupción, por incompetencia o por ignorancia, ¿cuántas veces no hicimos lo que sabíamos que teníamos que hacer?”.

“Todos somos protagonistas. El cambio no es solamente un par de conitos y hacer bien las cosas. Depende de una generación de personas que presionan para que el país vaya para un lado y no para el que siempre iba. Ese rol de la ciudadanía es fundamental: no conformarse con menos de lo que se merecen”.

“Los políticos tienen una responsabilidad enorme que implica ser total y absolutamente honesto y transparente. Implica siempre escucharlos a ustedes y siempre entender que el puesto que uno ocupa es un lugar que nos dieron ustedes y que estamos ahí por un pedido de unidad”.

“Yo vi políticos de mucho tiempo que empezaron, se metieron, de a poco el sistema los fue arrinconando y se fueron dando cuenta de que si no se tapaban los ojos, no le podían dar de comer a sus hijos porque no tenían otro laburo. Yo sigo dando clases, porque si algún día llegara a esa situación quiero poder irme y volver a mi otra tarea. Eso marca un cambio enorme en una generación de políticos que saben que están ahí por un tiempo”.

“Estoy convencido de dos cosas: por un lado, el cambio cultural en el país ya empezó. Y para que se consolide tiene que llegar el cambio a los dirigentes, políticos, empresarios y gremialistas”.

“La gente es mucho mejor que los dirigentes. La democracia nuestra funciona porque la gente es mejor que los dirigentes. Entonces, hay que ir mejorando dirigentes. Cuando eso pase, ya está”.

“Es posible cambiar muy rápido. Otros países parecidos a Argentina lo han hecho. Se puede, no es una utopía”.

“Con todos los problemas que tenemos, este es un país genial”.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del concejal Costa: “Seguimos trabajando y caminando hacia la utopía, como decía Galeano, de la Pobreza 0. Y si hay algo que es necesario para eso es honestidad. Ya que estamos en un comité radical, como dijo Raúl Alfonsín: “Hay hambre no porque lo que falte sean alimentos sino porque lo que sobra es inmoralidad”, expresó el también funcionario nacional y referente.

Esta fue la segunda convocatoria del ciclo de conferencias organizado por Cambiemos, que comenzó el martes 4 con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Junto a Costa y Petrella estuvieron también los presidentes de las otras fuerzas que integran la coalición a nivel local: Jorge Médici, de la UCR; Carlos Sosa, de Fe; Juan Butori, de la Coalición Cívica; y Mauricio Fuentes, de Acción Vecinal Escobar es Posible.

Fuente: El Día de Escobar











