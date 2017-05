El presidente del Senado de la Nación, Federico Pinedo, dio una charla en Escobar

“Lo que hay que hacer en el país para que nos vaya bien es muy chiquito”, afirmó el legislador macrista, en el marco del ciclo de conferencias organizado por la mesa local de Cambiemos.

El presidente provisional del Senado de la Nación, Federico Pinedo, protagonizó este martes a la noche la tercera jornada del ciclo de conferencias organizada por la mesa distrital de Cambiemos, en la que se explayó sobre la situación política y social del país, acompañado por el jefe del bloque de concejales macrista de Escobar, Leandro Costa.

“Lo que tiene la Argentina, fundamentalmente, es un enorme problema de organización. Queremos cosas pero nunca nos organizamos para poder lograrlas sino que cada uno hace lo que quiere, lo que puede. Esta situación hace que estemos separados unos de otros, en vez de sentirnos parte de un equipo que va a lograr el objetivo que se propone”, expuso Pinedo durante la charla, que tuvo lugar en un céntrico salón de eventos de Belén de Escobar y se tituló “500 días de gobierno”.

“En el gobierno tenemos claramente la mirada del optimismo. Y no un optimismo cualquiera, sino uno realista”, prosiguió el legislador. “Nosotros creemos que las cosas se pueden hacer, que los resultados se pueden obtener. Si uno se organiza bien para hacerlo con metas claras, sin dedicarle nuestra energía a las peleas sino en resolver los problemas que tenemos, lo vamos a hacer”.

En su análisis de la coyuntura nacional, Pinedo también señaló que “hay muchos que ven a la Argentina con sus problemas: los caminos destruidos, las calles de tierra abandonadas, los baches que ya no se pueden cerrar, las mafias. Uno ve los números de Escobar: 5% de las casas con cloacas y 17% con agua corriente; inundaciones; muchas calles de tierra; falta de buena circulación vehicular. Pero muchísimos de esos problemas, en realidad son grandes oportunidades”.

“Cuando vemos una ruta destruida, nos podemos poner a llorar o podemos decir que esto nos va a dar la oportunidad de generar miles de puestos de trabajo para construir la ruta. Y podemos obtener financiamiento para construir la ruta, porque la Argentina tiene muchísimas cosas para producir y muchísimos clientes para comprar las cosas que producimos. Entonces, si nosotros tenemos la ruta vamos a poder producir más, vamos a poder bajar los costos, vamos a mejorar nuestros precios y vamos a poder vender más”, razonó.

El especialista en telecomunicaciones, descendiente de una tradicional familia de políticos y hombre de confianza del presidente Mauricio Macri también sostuvo que “hay países a los que uno va y se da cuenta que no tienen nada que hacer al lado del nuestro. Argentina es un lugar maravilloso donde está todo por hacer, pero nunca se hace, y nosotros tenemos la enorme oportunidad de hacerlo”.

“No me voy a dedicar a criticar al gobierno anterior, pero, objetivamente, la última década fue la que ofreció los mejores precios de lo que vendemos y de lo que compramos de los últimos cien años. Y salimos de esa década con 30% de pobreza, 10% de indigencia, 50% de los chicos que no termina el secundario, 70% que termina y no sabe hacer operaciones básicas, sin rutas, sin puertos, sin ferrocarriles ni aeropuertos. Pasamos de ser la quinta economía del mundo en 1910 a la quinta más cerrada del mundo, porque nos decían que no podíamos comprar afuera”, aseveró en otro tramo de su alocución, que duró unos veinte minutos.

“El presidente hoy tuvo una reunión con un señor chino que vende 500 mil millones de dólares al año -Jack Ma, dueño de Alibaba, la compañía de comercio electrónico más grande del mundo-, está enamorado de la Argentina y quiere invertir acá”.

“El presidente hace poquito estuvo con el presidente de Estados Unidos, ahora viene el de Italia, luego se va de gira por Japón y China y al regresar recibirá a la canciller de Alemania. Es decir que en 30 días el jefe del país que estaba a punto de ser echado del G20, se va a reunir con cinco de los siete jefes de Estado más importantes del mundo. Eso está pasando y es significativo para la perspectiva de futuro que tenemos”, sostuvo.

A modo de conclusión, Pinedo enfatizó que “lo que hay que hacer en la Argentina para que nos vaya muy bien es muy chiquito. Así que tenemos que generar las condiciones para que eso pase. Y si nos preguntan qué queremos, es educación y trabajo para todos los argentinos, la obsesión absoluta y los dos objetivos centrales de nuestro gobierno”.

Antes de dar la charla, Pinedo recorrió junto a Leandro Costa el Centro Unión de Jubilados Pensionados y Retirados de Matheu, donde compartió una ronda de mates y conversó con la gente que trabaja allí.

