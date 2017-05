Leandro Costa: “La plaza está más linda, pero es un gasto que no era necesario”

El jefe de la bancada de Cambiemos opinó sobre la remodelación de la plaza San Martín y explicó su ausencia en el acto inaugural. Aunque criticó al Intendente, admitió que “hay muchas cosas que se están haciendo mejor”.

La remodelación de la plaza San Martín es, sin dudas, el tema de la semana, al menos en Belén de Escobar. La plaza de la grieta, podría decirse, por las dispares opiniones que generó en la población: están quienes celebran la modernización y el embellecimiento del principal espacio público de la ciudad y, en contrapartida, aquellos que cuestionan el costo y la ejecución de una obra que no era, claro está, una necesidad imperiosa.

El Día de Escobar consultó al presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Leandro Costa, quien admitió que la plaza “está más linda”, aunque insistió en que “no era una prioridad” remodelarla. Además, explicó su ausencia en el acto de inauguración y sorprendió al dedicarle un elogio al intendente Ariel Sujarchuk, entre varias críticas, al reconocer que “hay muchas cosas que se están haciendo mejor en Escobar”.

-El lunes se inauguró una obra que fue duramente criticada por un vasto sector de la población y también por el bloque que usted preside. ¿Qué reflexión le merece la concreción de este proyecto?

-Es exactamente la misma que planteamos en su momento. Nuestro rechazo a la remodelación de la plaza tiene que ver con una cuestión de prioridades, que nada tiene que ver con que no queramos ver la plaza más linda, porque, de hecho, está más linda. Después podemos discutir si los $16 millones que gastó la Municipalidad, porque esto vale aclararlo, no es de un privado, es dinero del Municipio por intercambio de tierras, efectivamente se gastaron bien, si se usaron los $16 millones. Todo eso lo veremos en la rendición de cuentas del año que viene. Pero es una cuestión de prioridades, porque suponiendo que los $16 millones se gastaron bien, Escobar tiene otras necesidades urgentes que hay que atender.

-¿Cuáles serían, a su criterio, algunas de esas prioridades?

-De algunos temas ya se está ocupando el presidente Mauricio Macri a través de AySA, con la red de agua corriente y cloacas. Después está la salud, que también ha ocupado al Intendente, pero que fundamentalmente la obra sanitaria más grande que hemos visto en Escobar -NdR: la UDP de Garín- tiene que ver con los fondos que la gobernadora Vidal destinó al partido. Hay otros temas, como la infraestructura, la planificación vial, que también cuesta dinero, el transporte público, que creo que deberían haber sido prioritarios a la hora de gastar, porque la plaza es un gasto, no una inversión, ya que no es para salud ni educación, y, además, estaba muy bien.

Porque cuando también planteo prioridades, se me ocurre, ahora, decir: ¿Por qué gastar en la plaza de Escobar si estaba bien y no en la plaza de Villa Angélica, frente al cementerio de Garín, que ni siquiera tiene reflectores y a la noche es una oscuridad total? Hay cuestiones urgentes que seguro hay que atender, pero dentro de la misma asignatura había otras prioridades antes que remozar la plaza San Martín.

-¿Y por qué cree que se eligió hacer esta obra y no otra?

-No le quiero escapar a la pregunta, pero lo honesto sería que lo respondan el Intendente y el secretario -de Planificación y Espacio Público- que se encargó del tema, Gastón D’Aquino. Yo hubiese hecho otras cosas. No importa por qué se hizo ahí, pero los vecinos tienen que saber que Cambiemos hubiese gastado esa plata en cosas más prioritarias. Y de tener que gastar ese dinero solamente para embellecer el espacio público, hubiésemos elegido una plaza que realmente esté en malas condiciones, porque ahí no hacía falta.

-¿Ya recorrió la nueva plaza San Martín?

-Solamente una vereda. Todavía no pude ver la fuente de cerca.

-¿Y qué le pareció lo poco que vio?

-Es un piso más bonito, me parecen bien los muebles anti-vandálicos. Todo eso está correcto, nadie lo puede discutir. Pero, insisto, nuestra negativa a la remodelación no fue por eso. Los vecinos de Villa Angélica ni siquiera se pueden sentar en la plaza de su barrio, porque no hay mobiliario y porque es peligrosa, dado que no tiene luz.

-¿Por qué no asistió a la inauguración? ¿Tiene que ver con esta postura contraria al oficialismo?

-Está claro que yo he ido a muy pocas inauguraciones. No me gusta ir por varias cosas que han pasado, y voy a dar un ejemplo: en la inauguración de la UDP de Garín mí me tocó recorrer la obra junto a la gobernadora y compañeros de Cambiemos, pero nuestros concejales tuvieron que estar parados en la tribuna mientras los otros concejales estaban sentados. Creo que hay bastantes cuestiones que mejorar respecto al protocolo y por eso mi ausencia también tiene que ver con solidarizarme con mis compañeros de bancada.

Además, tiene que ver con una cuestión de tiempos. Está muy bien que el Intendente esté en las inauguraciones de las obras que él hace, porque las veo correctas y esta bárbaro. De hecho, muchas las hemos acompañado y creo que hay muchas cosas que se están haciendo mejor en Escobar. Pero yo así como terminé mi labor en esta sesión, ya me estoy yendo al Ministerio de Desarrollo Social, donde sigo trabajando.

Fuente: El Día de Escobar











Comentarios

comentarios