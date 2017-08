“Acero” Cali salió a bancar a Germán Maldonado: “Es un gran compañero”

Aunque tiene mandato por dos años más, el ex luchador consiguió sumarse al espacio de Florencio Randazzo para que su hermana tenga lugar en una lista. “Decidí tomar impulso nuevamente para dar la pelea en 2019”, afirma.

No figura en ninguna lista porque tiene asegurada su banca en el Concejo Deliberante por dos años más. Sin embargo, hizo todo lo posible para que su apellido no pierda fuerza en la política local e integre una de las dos nóminas de Cumplir que participarán en la interna del Frente Justicialista en Escobar. Jorge “Acero” Cali se alejó del ex gobernador Daniel Scioli, aunque mantiene los pies en el peronismo y ahora se encolumnó detrás de Florencio Randazzo para colocar a su hermana -Natalia Karina- en la boleta que encabeza Germán Maldonado, con la mira puesta más allá de las elecciones primarias y generales de este año.

“Después de las operaciones mediáticas a las que me han sometido, he reflexionado y por eso decidí tomar impulso nuevamente para dar la pelea en 2019”, afirma a El Día de Escobar el ex luchador de kick boxing, en una entrevista donde volverá a cargar contra el intendente Ariel Sujarchuk y declarará abiertamente su apoyo a su nuevo aliado legislativo: “Germán es un gran compañero y esperemos encontrarnos adentro del Concejo para que la lucha de 2019 sea una lucha que podamos sacar adelante”, adelanta.

-En 2015 fuiste parte de “La Ola Naranja” que lideraba el entonces candidato a presidente Daniel Scioli, ¿Por qué ahora te uniste a las filas del randazzismo?

-Cualquier persona que trabaje o milite en el peronismo va a tener la dicha de poder acompañarlo. Soy peronista y dentro del peronismo comparto el principio básico que es la justicia social. Por otro lado, el reconocimiento de que en Cumplir hay mucha autocrítica y esa es la única manera de poder enderezar el timón de este barco que se ha torcido mucho, dada la situación que está viviendo hoy el ciudadano, no solo en Escobar sino en todo el país. Yo creo que Florencio es una buena alternativa, que no especula como otros espacios y que es lo más razonable dentro de lo que se había conformado oportunamente en el peronismo. Es una persona que tiene convicciones y autocrítica, por sobre todas las cosas.

-¿Seguiste teniendo relación con el ex gobernador después de 2015 o ya no?

-No. Acompañé a Daniel, persona con la que en mesas chicas discutíamos los puntos de vista que para mí tenían que hacerse ver en estas elecciones que se perdieron. La perdimos todos, por supuesto. También acompañé al intendente de Escobar, de lo cual me arrepiento profundamente por su manera personalista y autoritaria, y defraudando al pueblo de Escobar. Realmente, son los errores que uno ha cometido en la política y que te dan experiencia propia. Después de las operaciones mediáticas a las que me han estado sometiendo, he reflexionado y por eso decidí tomar impulso nuevamente para dar la pelea en 2019.

-Semanas atrás estuviste reunido con el ex presidente interino Eduardo Duhalde. ¿Tuvo que ver para que te hagan espacio en el Frente Justicialista?

-La pregunta es buena. Yo creo que el país hoy necesita que los candidatos dejen de mirarse el ombligo y empiecen a mirar para adelante. Estábamos viviendo una situación que nos llevó a que la gente buscara un cambio en 2015. Ya no es más la hora de los políticos, ahora es la hora de la política y el pueblo. Yo creo que la experiencia que tiene el ex presidente Eduardo Duhalde, como tantos otros ex funcionarios y actuales militantes, es sin lugar a duda lo que uno busca para conformar, trabajar y no equivocarse. Los errores le cuestan al pueblo argentino y uno es representante de alguna manera de los sectores que nos han votado y tiene que lograr que se sientan realmente representados. Por eso, hay que escuchar todas las campanas. El compañero Duhalde es un gran militante, un cuadro político al que respetó mucho, como así también a tantos otros con los cuales he caminado durante este tiempo y he absorbido su experiencia para llevar adelante este trabajo arduo que es la política, no.

-¿Cómo ves las elecciones a nivel local en general?

-La política es una gran corporación en donde se trabaja para que los que tienen poder tengan cada vez más poder. Y los que no somos parte de ese poder, porque no transamos, tenemos que trabajar duro para poder penetrar y representar al pueblo de Escobar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar, militar y realmente ser sincero con la gente, no mentir. Y yo creo que no mentir es parte de la promesa de Randazzo con Cumplir.

-¿Qué te parece Germán Maldonado como precandidato? ¿Cómo lo definirías?

Yo creo que es un gran compañero. Optó por la alternativa de Randazzo y creo que va a ser una elección en donde se va a ver favorecido. Y esperemos encontrarnos adentro del Concejo para que la lucha de 2019 sea una lucha que podamos sacar adelante.

-Entonces tu voto está más que cantado…

-Por supuesto: Germán Maldonado en Escobar y Florencio Randazzo a nivel nacional.

Por Damián Fernández

Fuente: El Día de Escobar











