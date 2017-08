Ante jubilados, Sergio Massa presentó en Escobar su plan “Bajemos los Precios”

El primer precandidato a senador nacional por 1País alertó que “la gente no llega a fin de mes” y sostuvo: “Somos la alternativa al ajuste de Cambiemos y a la corrupción de Cristina”.

En pleno raid proselitista, el primer precandidato a senador nacional por 1País (Frente Renovador + GEN), Sergio Massa, visitó este viernes a la tarde el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios de Belén de Escobar, donde presentó su plan “Bajemos los Precios” y arremetió contra Cambiemos y el kirchnerismo.

Con su acostumbrada sonrisa, el dirigente oriundo de Tigre llegó cerca de las 17, aceptó sacarse fotos con todo el mundo y se prendió a jugar una partida de truco antes de encarar a los periodistas que estaban montando guardia en el lugar.

“Ahora tenemos que discutir los problemas de verdad. No nos puede pasar que mientras seguimos discutiendo el tema de la expulsión de De Vido, siga aumentando la luz, el gas, la nafta, la comida, los remedios. Los jubilados la están pasando mal porque la jubilación cada vez les alcanza menos y me parece que el desafío es empezar a resolver ese problema”, expresó.

“Recuperar el poder de compra no solamente significa recuperar calidad de vida sino también, de alguna manera, sentirse reconocido por el país, en lugar de sentirse abandonados como se sienten muchos hoy. Sobre todo porque no se está votando -en el Congreso- nuestra propuesta para que los medicamentos crónicos que consumen los jubilados sean entregados por ley obligatoriamente”, señaló el actual diputado nacional en relación a los adultos mayores.

Además, aseveró que la principal problemática en el Conurbano es que “al vecino no le alcanza la plata”. “Hoy es un lujo comprar el asado del domingo. Y creo que tiene que ver con que el gobierno está encerrado en la burbuja de su propio relato, que no es la realidad. La realidad es que a la gente no le alcanza la plata. Me parece que al gobierno le falta el equipo para llevar adelante la gestión que la Argentina necesita”, analizó Massa, quien también disparó contra el gobierno de María Eugenia Vidal.

“El propio candidato de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, reconoce que en los hospitales no hay ni siquiera muda de ropa para los pacientes. Ahora, llevan casi dos años, no hace una semana que están”, fustigó el ex director ejecutivo de la ANSES y también jefe de Gabinete de Ministros de la Nación durante gran parte de la presidencia del kirchnerismo, al que también le dedicó unas palabras a la hora de expresar sus expectativas de cara a las PASO.

“Vamos a seguir creciendo. Nacimos como fuerza política hace cuatro años. Tuvimos la responsabilidad de frenar a Cristina cuando se quería llevar por delante la Constitución. Tuvimos la responsabilidad de construir una fuerza alternativa para romper la polarización en 2015. Y hoy tenemos la responsabilidad de seguir consolidando ese camino para que los argentinos no tengan que elegir entre el ajuste que lleva al empobrecimiento o la corrupción que lleva a la impunidad. Los argentinos tenemos una alternativa”, concluyó el candidato a senador nacional, antes de presentar el plan “Bajemos los Precios” ante más de doscientas personas que se dieron cita en el predio de la avenida Tapia de Cruz al 800.

De la jornada también participaron la esposa de Massa, Malena Galmarini, y los máximos referentes de 1País en Escobar: los concejales Luis Carranza y Gonzalo Fuentes Arballo (Frente Renovador), y Facundo Despo, presidente del GEN de Margarita Stolbizer a nivel distrital.

