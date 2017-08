Facundo Despo, precandidato de 1País: “Somos una oposición con propuestas”

Séptimo en la lista que encabeza Luis Carranza, el referente de Margarita Stolbizer en Escobar analiza la gestión de Sujarchuk con críticas y elogios. También diferencia al GEN del resto de la oposición local.

Antes de continuar su camino hacia Matheu para seguir trabajando en la campaña electoral, Facundo Despo (28), referente del partido GEN en el distrito y precandidato a concejal de 1País, pasó por la redacción de El Día de Escobar para dar su mirada sobre la actualidad nacional y local y hablar sobre los objetivos del frente liderado por Sergio Massa y Margarita Stolbizer en las urnas.

“Cristina Kirchner se fue con niveles de pobreza muy altos, una economía bastante mentirosa y una inflación alta y desconocida por el propio gobierno. Macri, lejos de mejorar esos números, los empeoró, incluso incumpliendo sus propias promesas de campaña”, afirma el vicepresidente de la Juventud Nacional del GEN, que es técnico químico y séptimo precandidato a concejal en la lista que encabeza Luis Carranza.

-¿Cómo llegan a las elecciones a nivel nacional y local?

-Con muchas expectativas. Estamos charlando muchísimo con la gente, recorriendo los barrios y plazas y estamos viendo buena receptividad por parte de los vecinos de Escobar. Nos plantean un rechazo a la figura de Unidad Ciudadana y también una gran disconformidad con el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros estamos planteando una alternativa, una tercera posición que es quizás el lugar histórico de nuestro partido, el GEN. Siempre jugamos de eso, ni con el oficialismo ni con la primera oposición. Nosotros no estamos parados en la discusión de la grieta, la discusión de la violencia y la confrontación. Estamos hablando de los problemas reales de la economía y la sociedad que tiene hoy la Argentina y planteamos cómo resolverlos.

-¿En qué se centra la campaña a nivel local? ¿Qué proponen?

-Nosotros planteamos algunas dificultades concretas en Escobar como la efectividad del cumplimiento del servicio de transporte, en las que tiene que haber un accionar de las fuerzas políticas del Municipio o del Concejo Deliberante. También extender algunas líneas de colectivos a lugares de Matheu, Savio o Maschwitz que no tienen accesibilidad y tienen que caminar mucho para acceder a un colectivo. También volvemos a plantear la finalización del hospital de Garín, que era el hospital del Bicentenario y eso ya pasó hace algunos años y todavía no lo tenemos terminado. Otro problema que vemos es la frecuencia de los trenes de la línea Mitre, tanto el que pasa por Belén de Escobar como el de Matheu, y creemos que el Municipio tiene que intervenir ahí, trabajar en solucionar eso para aportar mayor frecuencia. También es necesaria la creación de un Consejo de Seguridad que trabaje con la nueva oficina del departamento judicial Pilar-Escobar, incorpore al 911, las cámaras de monitoreo, etcétera. La idea es la generación de espacios comunes en los cuales se incorporen todos los actores que trabajan diversos temas. También proponemos que se cree un Observatorio Municipal de Violencia de Género para dar una solución ante la falta de estadísticas.

-¿Qué destacás como positivo de lo que se está haciendo en Escobar?

-Creo que es muy positiva la descentralización de las delegaciones municipales en las UGC, porque permite poder llegar al vecino en los problemas concretos y la implementación del Presupuesto Participativo, que es algo que nosotros teníamos en nuestras propuestas; lo mismo con la creación de un Polo Educativo, pese a que nos hubiera gustado que fuera en un lugar más accesible. También es bueno que se esté asfaltando la ruta 25 y se haga el adoquinado de la avenida Villanueva. El adoquinado es la visión de asfalto que hay que implementar en Escobar.

-¿Y qué cosas no te gustan de la gestión municipal?

-En paralelo a que se implementa el Presupuesto Participativo hay algunos problemas porque vemos cómo algunos militantes o personas que responden al Intendente cooptan la participación real de los vecinos y eso no nos parece tan positivo. La gran crítica es que las están usando como moneda de pago para contener a grupos dentro del Municipio. Por otro lado, la intervención que el Intendente ha hecho en la plaza, los ingresos y demás, más allá de ser positiva, tiene una impronta personal que quiere dejar en claro que él gestiona cuando por ahí lo hizo sobre una plaza millonaria que no era necesario reformar y esa partida se podría haber utilizado para otras cosas. También vemos que muchas de las respuestas del Municipio que deberían ser inmediatas son de forma violenta, como en el conflicto con la comunidad boliviana en el que hubo varias clausuras, o cuando entró en conflicto con los vecinos de la ruta 26 que le manifestaron no estar de acuerdo con la rezonificación, o con los vecinos de El Candil que plantean su disconformidad. La respuesta del Municipio lejos estuvo de llamar al diálogo o a una convocatoria como la que están haciendo ahora con la pirotecnia. Otra cuestión que me parece bastante negativa es la del puente de La Arenera de Ingeniero Maschwitz y el cambio que han hecho: ese puente era un valor histórico y lo hemos perdido a causa de los intereses que está defendiendo el Intendente.

-¿Cómo ves que el Intendente haga convenios con Costantini y otros desarrolladores?

-Creo que está dentro de sus atribuciones la generación de esos convenios. Yo no estoy de acuerdo y le haría un cuestionamiento a estos desarrolladores inmobiliarios respecto a los incumplimientos que están teniendo hoy en día en aspectos legales. Yo hubiera hecho un reclamo en cumplimiento de la legislación actual en vez de un intercambio por obras que parece más una devolución de favores que otra cosa.

-Teniendo en cuenta que el Frente Renovador ha acompañado mayoritariamente las iniciativas municipales en el Concejo, ¿cuál sería el rol de 1País?

-Venimos de espacios distintos y coincidimos ahora. El primer encuentro y diálogo con Luis Carranza y Gonzalo Fuentes fue en base a la coincidencia en propuestas. Nosotros desde nuestro espacio, el GEN, las volcamos en un documento que publicamos en las redes sociales. Tenemos una coincidencia de propuestas de acá a adelante. Entiendo que el Frente Renovador ha acompañado la gestión de Ariel Sujarchuk de la misma forma en que tanto el GEN como el Frente Renovador han acompañado a Macri en la gestión nacional desde el Congreso de la Nación. Un poco lo que a nosotros nos enrola como espacio político es ser una oposición con propuestas, que acompaña en las cosas que está de acuerdo y pone límites en las que no.

-Carranza fue uno de los concejales que avaló la sesión de humedales y la instalación del puerto regasificador, mientras que vos sos integrante de la Asociación Ambientalista de Escobar, que lo cuestionó mucho por eso. ¿No es raro que confluyan en una lista?

-Nuestra coincidencia responde a una alianza entre partidos, el acercamiento entre Margarita Stolbizer y Sergio Massa que se replica con un acercamiento entre Luis Carranza y Facundo Despo en Escobar. Nosotros nos hemos sentado a hablar de este tema, hemos coincidido en algunos puntos y hemos disentido en otros. Entiendo que Luis Carranza y el bloque del Frente Renovador, como todos los bloques políticos de Escobar en su momento, como el radicalismo, el FPV y el guzmanismo, acompañaron la sesión de los humedales y la instalación del puerto. Nosotros no estamos de acuerdo y por eso participamos de la denuncia en la que yo soy uno de los querellantes.

-Ocupás el séptimo lugar de la lista, ¿era lo que esperabas o te sentís relegado?

-Creía que podríamos ingresar con una banca propia del GEN al Concejo, pero entiendo también que el acuerdo del frente es muy amplio, en el cual confluyen muchos espacios, y esa amplitud está buena. Entiendo también que las listas deben estar armadas en relación a la representatividad de las localidades. Más allá de no estar en un espacio en el que tenga posibilidades de ingresar, el equipo del Frente Renovador y del GEN en Escobar son una posibilidad potente para los vecinos. Hay muchísimo para trabajar, nosotros desde el GEN tenemos muchísimo para aportarle al Concejo en cuanto a calidad legislativa y creo que esta unión favorece en ese sentido y es bastante similar a lo que pasa a nivel nacional, donde Margarita no aporta varios diputados, pero nadie puede dudar de su calidad legislativa y de su honestidad.

-¿Cómo ves al resto de la oposición en Escobar?

-Paralizada. A Cambiemos no lo estoy viendo recorriendo los barrios y creo que tiene una lógica, porque siete de cada diez personas están disconformes con el gobierno nacional. El espacio de Sujarchuk, por el contrario, está muy instalado, siendo incluso abusivo en su comunicación y muy invasivo con esta propaganda por todos lados que le termina siendo bastante perjudicial. Nosotros, por otro lado, estamos en un intermedio en el cual nos comunicamos con los vecinos, pero no somos tan invasivos.

-¿Qué le dirías a las personas que van a votar el próximo 13 de agosto?

-Les diría que tienen que hacer dos cosas a la hora de votar: mirar su bolsillo y, a su vez, tener memoria del gobierno que venimos y votar a un espacio al que hay que apostar y que muy probablemente represente mejor a los ciudadanos de como lo está haciendo el gobierno de Mauricio Macri y de como lo hizo anteriormente Cristina Kirchner.

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar











