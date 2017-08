Sebastián Galmarini acompañó a Carranza en la apertura de un local de 1País en Garín

El cuñado de Sergio Massa y vicepresidenta de la Cámara Alta bonaerense advirtió que “la sociedad está decepcionada” del gobierno nacional, al que le reprochó “la soberbia y la improvisación a la hora de gestionar”.

A tan solo una semana de las PASO, el primer precandidato a concejal por el frente 1País, Luis Carranza, sigue sumando importantes respaldos a su campaña. La semana pasada había recibido la visita de Sergio Massa y este viernes a la noche se vistió nuevamente de anfitrión para inaugurar un local partidario en Garín junto al vicepresidente segundo del Senado provincial, Sebastián Galmarini.

“Vivimos una realidad triste y por eso vinimos a mostrar nuestro equipo. Así como en Escobar encontramos en Luis, en Gonzalo -Fuentes-, en Roxana -Cabrera-, en Mirta -Bertona- un equipo capacitado para gobernar el Municipio, podemos mostrar nuestra lista de diputados y senadores. Nosotros no queremos que las listas sean guaridas para delincuentes que se quieren refugiar en el fuero y el Congreso”, expresó el politólogo oriundo de San Isidro, quien antes de encabezar el acto ante un centenar de precandidatos y militantes presentes en la flamante sede de Fructuoso Díaz 810, donde arribó pasadas las 20, ofreció una rueda de prensa.

“Cuando nos hablan de los jubilados, queremos plantear el 82% móvil. Cuando nos hablan de inseguridad, queremos la Policía de Prevención Municipal y que se ponga en marcha la Policía Judicial. Queremos que presten atención a las muchas propuestas que tenemos y a los éxitos que hemos tenido en materia de gestión en muchos municipios y, en algunos casos, a nivel nacional”, deslizó sobre las propuestas de 1País (Frente Renovador + GEN) Galmarini, quien en estas elecciones buscará renovar su banca en la Cámara Alta bonaerense encabezando la nómina de la primera sección electoral.

Al ser consultado por las encuestas, según las que el frente liderado por Sergio Massa y Margarita Stolbizer estaría ubicándose en un cómodo tercer lugar en la provincia de Buenos Aires, detrás de Unidad Ciudadana (Cristina Fernández) y Cambiemos (Esteban Bullrich), el profesor universitario advirtió que “hay una enorme falla metodológica de todas las encuestadoras, algunas con malicia e intencionalidad”.

“Las encuestas son llamados de empresas, o mediante mensajitos o personalmente, a casas o a celulares. ¿Y quiénes son los que responden? ¿Y cuántos son los que responden realmente? El enorme descreimiento que hay en las encuestas tiene que ver con los problemas que tienen y no se animan a contar. Sería más sensato y digno de parte de todos que nos contemos la verdad”, analizó el cuñado del ex intendente de Tigre e hijo del matrimonio conformado por la reconocida militante peronista Marcela Durrieu y el ex funcionario menemista Fernando “Pato” Galmarini.

“Hay que contar que la sociedad está decepcionada del gobierno -nacional-, que la soberbia y la improvisación que han mostrado a la hora de gestionar la vida pública se contrapone en algún sentido al fracaso de la gestión de Cristina y que los argentinos están mirando la política de costado porque no sienten que les hayan resuelto sus problemas. La gente ahora tiene un futuro y no tiene porqué optar entre el pasado corrupto y el fracaso del presente. Yo estoy convencido de que vamos a ganar la elección de octubre”, concluyó Galarini, con total optimismo.

Del acto también participaron los integrantes de la lista completa de 1País en Escobar, con Luis Carranza a la cabeza, el concejal Gonzalo Fuentes Arballo -candidato a senador provincial- y Facundo Despo, presidente del GEN de Margarita Stolbizer a nivel distrital.

