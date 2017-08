De visita en Escobar, Facundo Moyano pidió “evitar el juego de la polarización”

“Hay que preocuparse de los problemas reales y cotidianos que tiene la gente”, expresó el diputado nacional de 1País, que dio una rueda de prensa y habló con comerciantes de la ciudad junto a los precandidatos locales.

En la recta final de la campaña para las elecciones primarias, los integrantes de la lista del frente 1País en Escobar, que lleva a Luis Carranza como primer precandidato a concejal, recibieron un nuevo e importante espaldarazo tras las recientes visitas de Sergio Massa y Sebastián Galmarini: esta vez fue el turno del ex gremialista y actual diputado nacional Facundo Moyano (32), quien este lunes a la tarde visitó Belén de Escobar y diálogo con comerciantes del centro de la ciudad.

“Yo no estoy de campaña, voy a ser sincero. Pero no podía dejar de estar en la convocatoria de un amigo como Gabriel -Ibarra, tercer candidato a concejal de la lista-, con el cual he militado tanto en el ámbito gremial como en el político. Nos encontramos con coincidencias, no solo en el contenido sino también en la forma de trabajo”, expresó el dirigente marplatense, quien llegó a la casa partidaria de Rivadavia 650 pasadas las 17 y brindó una conferencia de prensa.

A pesar de no estar disputando ningún cargo en estas elecciones de medio término, el legislador nacional del Frente Renovador no desaprovechó la oportunidad y desarrolló un discurso netamente proselitista, donde descargó munición gruesa contra la gestión del presidente Mauricio Macri y también el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner.

“Estamos en el medio de un escenario totalmente polarizado. La única herramienta de la cual se ha servido este gobierno es la corrupción del gobierno anterior, intentando poner de cualquier manera en el centro de la escena política la discusión por la corrupción. Y del otro lado está el kirchnerismo, también profundizando esa grieta entre los argentinos, que de nada ha servido al país, acusando de ajuste y planteando que la situación en su gobierno era mejor y que estaba todo bien, cuando tampoco era así”, analizó.

“Nosotros no nos quedamos solamente en esa crítica sino que avanzamos con propuestas. Y estas tienen que ver fundamentalmente con lo que para nosotros es la discusión que se tiene que dar. O sea, está bien que se juzgue a los que han sido parte de un sistema corrupto, a los que han sido parte de un saqueo al Estado, pero nosotros no creemos que la discusión política pase por ahí. Tenemos que llevar adelante una discusión profunda acerca del empleo, la producción y el consumo, cuyas caídas derivaron en la caída de todos los indicadores sociales y económicos del país”, agregó Moyano.

En ese sentido, el ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) y actual presidente de la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación sostuvo que el frente 1País se autodefine como una “oposición constructiva”, ya que sus representantes no van a criticar “si atrás de eso no venimos con una propuesta”.

“Vamos a seguir denunciando todo lo que haya que denunciar, pero fundamentalmente lo que vamos a discutir es un modelo de país. Ni el ajuste de Cambiemos, ni la corrupción y el ajuste, aunque nadie lo diga, del kirchnerismo. Estos partidos van a seguir apostando a la polarización y los primeros que tenemos que evitar entrar en ese juego somos nosotros, que tenemos un objetivo claro: preocuparnos de los problemas reales y cotidianos que tiene la gente”, concluyó.

Después de hablar con los medios, el diputado nacional -tiene banca hasta 2019- recorrió algunos comercios del centro de la ciudad junto a los precandidatos a concejales Luis Carranza y Gabriel Ibarra y al concejal y precandidato a senador provincial Gonzalo Fuentes.

Fuente: El Día de Escobar











