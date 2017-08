Leandro Costa: “Sujarchuk gasta mal, se vive quejando y le echa la culpa a otros”

El concejal y precandidato de Cambiemos lo acusó de poner “lucecitas de colores y parches” y afirmó que la Provincia desembolsó $450 millones en Escobar. También habló de la situación del hospital Erill y el del Bicentenario.

Las elecciones primarias ya están a la vuelta de la esquina. Y antes de que empiece a regir la veda, Leandro Costa (32) hizo un balance de la campaña, destacó el apoyo económico de la provincia a Escobar y cuestionó algunos aspectos de la gestión del intendente Ariel Sujarchuk.

Además, el jefe del bloque de concejales y primer precandidato de Cambiemos respondió sobre la crítica situación del hospital provincial Enrique Erill, la paralización de las obras del que se estaba construyendo en Garín a través del PAMI y la llamativa presencia en su lista del hijo de un fiscal federal que lleva adelante varias causas contra el kirchnerismo, en una entrevista con El Día de Escobar.

-¿Cómo estás viviendo estos últimos días previos a las PASO y qué crees que va a pasar el domingo?

-Estoy contento. Como siempre digo, tengo el orgullo y la gran responsabilidad de representar a la gobernadora junto a un gran equipo que hemos conformado. Estamos multiplicando la llegada al vecino para defender un gobierno nacional y provincial que están, creo yo, en una elección trascendente, que incluso excede al partido de Escobar y que vamos a terminar decidiendo entre lo que fue el pasado y lo que es la Argentina actual y la provincia, que lleva a cabo un montón de obras que van a ser para siempre, fundamentalmente en el interior pero que ya se van a ver en el Conurbano.

-¿Exactamente qué obras, de todas las que se están haciendo y se hicieron últimamente en Escobar, contaron con financiamiento provincial?

-Fueron más de 450 millones de pesos destinados a Escobar desde diciembre de 2015. Incluso en algunos casos ni se le dio el dinero al Municipio sino que se hicieron las obras. Como en la avenida Patricias Argentinas, que es realizada por Vialidad Provincial y está conformada por 15 cuadras de hormigón con cordón cuneta, reconstruyendo una arteria que es muy importante para Escobar y Pilar. También 2.000 millones destinados para las obras de cloacas y agua corriente que ya empezaron y van a terminar en el mediano plazo. Después, más de 200 cuadras de asfalto y la construcción íntegra de la UDP de Garín, que ha costado 30 millones de pesos y que lamento que ahora no esté funcionando de la mejor manera porque los recursos humanos evidentemente no alcanzan y el Intendente debería invertir más ahí. Además, la inversión en seguridad de 30 millones de pesos en chalecos antibalas y 17 móviles de prevención, como las cinco ambulancias del SAME, que también se pagan los sueldos de quienes trabajan arriba.

-Desde el Ejecutivo dan otra versión. Por ejemplo, dicen que no llegaron todos los fondos que la provincia había comprometido para la UDP ni para la repavimentación de las avenidas Villanueva y Belgrano, en Maschwitz y Garín…

-El 100% de la Belgrano y la Villanueva ya se pagó y también el 98% de la UDP. El resto está todo en ejecución y cuando se termine se va a pagar. Pero para lo que está finalizado ya se giraron los fondos. Es la primera y única vez que Escobar recibe tanto apoyo de parte de la provincia y a nosotros nos da orgullo representar a la gobernadora, que no discrimina por colores políticos.

-Pero hace unas semanas se debatió en el Concejo Deliberante sobre el crédito de 35 millones para maquinarias del Banco Provincia que, según el oficialismo, nunca llegó…

-El Concejo aprobó 35 millones de pesos para maquinaria. Pero para que el Intendente le pida al banco… Él fue, el banco le dijo “usted puede pagar hasta 10 millones” y se los prestó. ¿Por qué? Porque Escobar tiene una deuda con el CEAMSE. No es que hay una cuestión arbitraria como se dijo. Es un argumento que se cae por el solo hecho de que te dieron 450 millones de pesos para hacer obras, te dieron un crédito de 10, te faltan 25 y no llegás porque estás gastando mal, te vivís quejando y le echás la culpa a otros. Esa es la verdad. He hablado con Juan Curutchet y ojalá pueda llegar más plata, si el Intendente lo necesita y en la medida que la gaste en cosas que duren para siempre y que sean buenas, como obras de infraestructura que el vecino pueda disfrutar y vivir. No solamente lucecitas de colores y parches.

-Ahora, por el otro lado, así como hablás del apoyo económico de la provincia, el hospital Erill sigue sin salir adelante… De hecho, ahora peligra el servicio de Neonatología. ¿Cómo se le explica eso a la gente?

-Hay tres patas en el hospital: los recursos humanos, la infraestructura y los insumos. Los insumos están llegando acá como a todos los hospitales y fue lo primero que hizo María Eugenia (Vidal) cuando asumió, porque también es lo más barato. En cuanto a la infraestructura, se está remodelando la guardia y se hizo de nuevo la instalación eléctrica, porque estaba todo destrozado y nunca se había hecho una obra tan grande, por lo menos, en los últimos diez años, salvo la del tomógrafo, que llevó muchos problemas también y que es mucho más pequeña. El problema de los recursos humanos se viene arrastrando hace mucho tiempo, es muy complejo, hay que solucionarlo y también los directores tienen que estar a la altura de las circunstancias e informarlo previamente. Porque si a tres días de las elecciones sale el Intendente a decir que se cerró un servicio, lo cual tengo entendido que no es cierto, y a culpar a la gobernadora, y los directores no dicen nada, entonces algo pasa.

-¿Te parece que Fernanda Bigliani no está a la altura de las circunstancias?

-Yo no dije eso. Tenemos tiempo, puede que Fernanda Bigliani y los otros directores digan que el servicio está funcionando, qué necesitan, expliquen que el hospital estaba en un estado calamitoso y que estamos mejorando la infraestructura. Acompañarán a la gobernadora con el tema de los recursos humanos y, si no, darán un paso al costado por no estar de acuerdo. Yo creo que están de acuerdo, porque siguen en sus funciones.

-Por otro lado está la situación del Hospital del Bicentenario en Garín, que tampoco avanza y es una deuda de la Nación con Escobar…

-Los hospitales del Bicentenario son siete y algunos ya se han terminado. Lo que pasa es que al de Escobar solo lo habían dejado al 50% del esqueleto y sin equipamiento. El hospital del Bicentenario de Escobar le representa 1000 millones de pesos por año a la provincia en recursos humanos. Si primero no pudimos arreglar el tema del otro hospital, que lo estamos haciendo y va a llevar un tiempito más, lo lógico es que se terminen los del Bicentenario que estaban en un porcentaje de ejecución de obras mayor y después se termine el de Garín, previo a que los 190 millones de pesos que son para la canalización de ese arroyo se ejecuten y se haga la obra. Hay muchas cosas para hacer antes de terminar ese hospital y también hay que tener en cuenta que vale lo mismo terminarlo que mantenerlo por año. No hay que vender cualquier cosa, hay que ser responsable.

-En los últimos días se habló bastante sobre el séptimo precandidato a concejal de tu lista, Federico Taiano, hijo de un fiscal federal -Eduardo Taiano- que lleva adelante varias causas importante contra el kirchnerismo, y a quien no se le conocía militancia. ¿Cómo se dio su incorporación a Cambiemos?

-Federico es director provincial de Centros de Monitoreo desde el primer día de gestión de María Eugenia. Tiene el apoyo del ministro Ritondo y del partido FE, es de Maquinista Savio y especialista en temas de seguridad. Lo corren con que “es el hijo de”, pero es un tema que tendrá que superar. Si bien acá tiene poca militancia, tiene mucha en otros lugares y tenemos un montón de amigos en común porque somos contemporáneos. Y lejos de esconderlo, lo mostramos en las gacetillas, me ayuda mucho y me acompaña a reuniones. Es una buena incorporación.

-La semana pasada participaste de un almuerzo con Macri, del que trascendió que les dijo que “hablen de Vidal” en la campaña. ¿Existió ese textual?

-No, lo que dijo es que María Eugenia tenía el 1000 por ciento de apoyo suyo y que se ha ganado el lugar en el que está. Por eso es la cara de la campaña en la provincia y él la cara en la Nación. Lo que sí se dijo, por ejemplo, es que estamos en un empate técnico en las encuestas, pero fue en el momento chiquitito en el que hablamos de política. Después hicimos un repaso de cada una de las obras. En ese momento se habló de que hay algunos intendentes vecinos que están muy bien, que no son de Cambiemos, y que estamos en una elección pareja. Sí hay que apoyarse en María Eugenia porque es la gobernadora, está claro.

-¿Qué pasa el día después de las PASO si Cristina gana por un margen considerable?

-El país va a seguir funcionando. No creo que haya un triunfo holgado, pero, sea cual sea el resultado, todo sigue andando, todo sigue funcionando y definimos en la elección de octubre. Las PASO son como un primer set.

Fuente: El Día de Escobar











